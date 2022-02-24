Рубль отыграл существенную часть утреннего обвала к доллару и евро

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Москва. 24 февраля. INTERFAX.RU - Курс рубля развернулся вверх и уже почти отыграл потери к доллару и евро, понесенные в результате обвала на "Московской бирже" в четверг утром.

Курс поддержало решение Банка России приступить к валютным интервенциям, при этом в ходе утренних торгов доллар обновил исторический максимум, евро в моменте рос до отметок середины декабря 2014 года.

Курс доллара США составил 83,27 руб./$1 в 12:50, что на 2,11 рубля выше уровня закрытия предыдущих торгов. При этом ранее в ходе торгов доллар дорожал до уровня 89,6 руб./$1 (+8,44 рубля к предыдущему закрытию), зафиксировав новый исторический максимум. Евро стоил 93,49 рубля, подорожав на 1,79 рубля. Ранее евро достигал 99,99 рубля впервые с 16 декабря 2014 года (+8,29 рубля к предыдущему закрытию). Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и 0,45 евро) выросла на 1,96 рубля - до 87,87 рубля.

Банк России анонсировал валютные интервенции, которые призваны сгладить последствия обвала рынков на фоне военной операции на Украине.

"Для стабилизации ситуации на финансовом рынке Банк России принял решения начать интервенции на валютном рынке, расширить ломбардный список, провести сегодня операции по дополнительному предоставлению ликвидности банковскому сектору. Банк России будет обеспечивать поддержание финансовой стабильности и непрерывности операционной деятельности финансовых организаций, задействовав все необходимые инструменты. Банк России, финансовые организации имеют четкие планы действия для любого сценария развития событий", - говорится в заявлении регулятора.