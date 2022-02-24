Банки юга России не заметили ажиотажного спроса на наличные и валюту

Москва. 24 февраля. INTERFAX.RU - Банки на юге России работают в штатном режиме, ажиотажного спроса на снятие наличных и валютные операции не наблюдается, сообщили представители отрасли, опрошенные "Интерфаксом".

Так, по словам представителя пресс-службы РНКБ (крупнейший банк Крыма, Симферополь), финансовая организация работает штатно.

"Банк РНКБ работает в штатном режиме, предоставляет клиентам полный спектр финансовых услуг и обеспечивает стабильную работу крупнейшей банковской сети на полуострове. Все финансовые операции проходят в обычном режиме и без задержек, зачисления пенсий, зарплат и прочих выплат на карты банка производятся в срок", - отметили в кредитной организации.

Корреспондент "Интерфакса" не заметил ажиотажного спроса на валюту в пунктах обмена крымских банков.

Не наблюдается ажиотажного спроса и в Ростове-на-Дону. По данным корреспондента "Интерфакса", в отделениях банков наблюдается небольшая активность, очередей к банкоматам и пунктам обмена валюты нет.

"Паники не наблюдаем, банк работает в штатном режиме", - сообщили "Интерфаксу" в ростовском банке "Центр-инвест".

В штатном режиме работают все системы Сбербанка.

"Клиентам физическим и юридическим лицам доступны их средства и сервисы в полном объеме. Мы готовы к любому развитию ситуации и проработали сценарии для гарантированной защиты средств, активов и интересов наших клиентов, а также обеспечения штатной работы всех наших функций", - говорится в пресс-релизе Сбербанка.

"У нас на юге ситуация идентичная", - сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе Юго-Западного банка Сбербанка.

Как сообщил корреспондент "Интерфакса" в Сочи, в банках города отмечается активность, однако ажиотажа нет. В банках есть валюта, операции по обмену выполняются, никаких указаний по ограничению выдачи валюты не было.