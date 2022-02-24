Туроператоры предлагают перенести или аннулировать туры на Черное море

Находящимся на курортах могут продлить туры

Москва. 24 февраля. INTERFAX.RU - Российские туристы смогут продлить свое пребывание на курортах Кубани и Крыма на время закрытия ряда аэропортов на юге России, путешественникам с ближайшими заездами рекомендуется перенести тур или аннулировать бронь с возвратом денег, сообщили опрошенные "Интерфаксом" туроператоры.

"Туристам, которые еще не выехали на курорты юга, мы рекомендуем оставаться дома, переносить поездку или аннулировать тур. Возврат будет полный, 100%", - сказал гендиректор туроператора "Дельфин" Сергей Ромашкин.

Он также отметил, что до начала марта в районе Сочи и в Абхазии должны завершить отдых около 500 российских туристов.

"Мы будем предлагать туристам временное размещение, и сейчас договариваемся с отелями на черноморском побережье о минимальной оплате за номера в условиях критической ситуации", - пояснил он.

По его словам, ОАО "РЖД" также прорабатывает варианты отправки туристов поездами. В РЖД сообщали, что планируют запустить дополнительные поезда и добавить вагоны в составы, которые уже есть в графике.

"Но у нас есть путешественники из очень дальних регионов, которые не готовы тратить по 2-3 суток на дорогу. Скорее всего, эти россияне будут дожидаться своих рейсов", - отметил эксперт.

В пресс-службе туроператора "Интурист" сообщили, что информация по возврату туристов с курортов в регионы проживания уточняется.

"По вылетам в Сочи, Симферополь и Анапу на ближайшие даты будет произведена либо аннуляция туров с полным возвратом денежных средств, либо перенос сроков заезда на даты после 3 марта", - уточнили в компании.

Также там добавили, что из-за закрытия ряда крупных аэропортов юга России у российских туристов отменились рейсы и за рубеж - на курорты Египта, ОАЭ и в Стамбул.

"При возврате туристов из-за рубежа в закрытые на данный момент южные регионы России мы ориентируемся на информацию от авиакомпаний-перевозчиков. Вопросы об альтернативных аэропортах прилета прорабатываются совместно со всеми партнерами", - сказали в "Интуристе".

Росавиация в связи с ситуацией на Украине сообщила в четверг о закрытии до 2 марта 11 южных аэропортов: Ростова-на-Дону, Краснодара, Анапы, Геленджика, Элисты, Ставрополя, Белгорода, Брянска, Курска, Воронежа, Симферополя. Ряд авиакомпаний объявил о приостановке полетов по этим направлениям.

Российский Минтранс создал оперативный штаб по организации работы транспортной отрасли на юге страны и обещает оперативный вывоз всех желающих железнодорожным и автобусным транспортом.