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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 16:15

Власти Крыма и Кубани попросили отели не поднимать цены из-за запрета авиарейсов

Москва. 24 февраля. INTERFAX.RU - Власти Крыма и Краснодарского края попросили отельеров не повышать цены, пока закрыто авиасообщение с городами юга России.

"Средства размещения работают в штатном режиме. Кроме того, обращаемся к отельерам с просьбой не повышать стоимость проживания и размещать туристов, вынужденных продлить срок своего пребывания из-за приостановки авиасообщения", - заявил через пресс-службу министерства курортов и туризма Крыма глава ведомства Вадим Волченко.

В министерстве напомнили, что выехать из Крыма можно на автобусах и поездах, в кассы поступили уже дополнительные билеты.

"На данный момент с авиакомпаниями достигнута договоренность о переносах билетов на рейсы до 2 марта на более поздние даты, либо на возврат их стоимости", - уточнили в пресс-службе.

Организованные туристы по соглашению с туроператором вправе перенести сроки поездки на более поздние даты либо поменять направление отдыха. Самостоятельным туристам необходимо обратиться в авиакомпании и к администраторам отелей, где у них забронирован номер, пояснили в пресс-службе.

Туристов , которые не смогут выехать из Краснодарского края к месту жительства, планируется размещать в отелях или продлевать им время пребывания в санаториях, сообщает в четверг оперштаб региона.

"В настоящее время в Краснодарском крае находятся почти 100 тысяч туристов. Все средства размещения работают в штатном режиме. Отельерам рекомендовано воздержаться от повышения цен и максимально оперативно размещать туристов, которые в настоящее время не могут выехать к месту жительства", - говорится в сообщении.

В Анапе в учреждениях санаторно-курортного комплекса готовы продлить сроки размещения людей, которые у них проживали, до 3 марта. При этом выезд организованных групп детей в ближайшее время не планируется.

Продолжает действовать сообщение по железнодорожным линиям, увеличено количество составов. Чтобы избежать очередей и скопления людей в кассах ж/д-вокзала, людям рекомендуется приобретать билеты заранее.

Ростуризм рекомендовал российским туристам по возможности отложить поездки в регионы, в которых Росавиация закрыла аэропорты. В сложившейся ситуации организованные туристы по соглашению с туроператором вправе перенести сроки поездки на более поздние даты, либо поменять направление отдыха.

"Самостоятельным туристам необходимо обратиться в авиакомпании и к администраторам отелей, в которых у них забронирован номер", - отмечается в сообщении.

Ростуризм также рекомендует путешественникам по возможности скорректировать сроки и планы по поездке, по возможности отложить возвращение домой.

"Если же это невозможно, в настоящее время Минтрансом ведется работа по организации вывозных железнодорожных и автобусных маршрутов, более подробная информация появится позже. Кроме того, РЖД ведут работу по назначению дополнительных поездов. Следите за информацией от Минтранса и РЖД", - сообщает ведомство.

Закрыты аэропорты в Ростове-на-Дону, Краснодаре, Анапе, Геленджике, Элисте, Ставрополе, Белгороде, Брянске, Курске, Воронеже и Симферополе. Ограничения действуют с сегодняшнего дня и до 3:45 мск 2 марта. Аэропорты в других городах совместно с авиакомпаниями могут вносить изменения в расписание вылетов.

Хроника Военная операция на Украине
Крым Ростуризм Кубань Росавиация Украина Анапа Минтранс РЖД

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