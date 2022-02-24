ВТБ рекомендовал клиентам сократить или закрыть позиции по портфелям иностранных бумаг

Москва. 24 февраля. INTERFAX.RU - "ВТБ Мои инвестиции" рекомендовал своим розничным клиентам в кратчайшие сроки сократить или закрыть маржинальные позиции по портфелям иностранных ценных бумаг в связи высокой волатильностью на финансовом рынке, говорится в уведомлении в приложении брокера.

"Это необходимо для минимизации риска ваших портфелей в этих условиях. Возможно увеличение ставок риска вплоть до полного исключения ценных бумаг из списка маржинальных бумаг", - говорится в сообщении.

В ВТБ напомнили, что ЦБ с сегодняшнего дня запретил брокерам открытие коротких позиций по российским ценным бумагам.