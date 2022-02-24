Estee Lauder отстранила от работы топ-менеджера из-за расистского поста

Москва. 24 февраля. INTERFAX.RU - Американский производитель косметики Estee Lauder Cos. Inc. временно отстранил от должности Джона Демзи, одного из президентов компании, из-за публикации в инстаграме, пишет Wall Street Journal.

Демзи опубликовал на личной странице мем, в котором содержатся расистские оскорбления и насмешки над пандемией COVID-19. Впоследствии публикация была удалена.

"Из-за размещенного в Instagram контента Демзи немедленно отправляется в неоплачиваемый отпуск", - говорится в сообщении руководству компании от CEO Фабрицио Фреды и председателя совета директоров Уильяма Лаудера. По их словам, публикация Демзи не отражает ценности Estee Lauder, которая всегда стремилась к инклюзивности и равенству.

WSJ запросила у Демзи комментарий, но на момент публикации ответа не последовало.

Денежное вознаграждение топ-менеджера за текущий финансовый год, который завершится 30 июня, должно составить более $9,6 млн.

Демзи проработал в Estee Lauder более 30 лет и руководил такими принадлежащими ей брендами, как MAC, Clinique и Tom Ford Beauty. WSJ отмечает, что он также сыграл важную роль в том, чтобы с MAC начали сотрудничать многие звезды популярной музыки, в том числе афроамериканки.