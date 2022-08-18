Estee Lauder резко сократила квартальную чистую прибыль при росте выручки

Москва. 18 августа. INTERFAX.RU - Американский производитель косметики и парфюмерии Estee Lauder Cos. Inc. отчитался о резком падении чистой прибыли в четвертом квартале 2022 финансового года, однако скорректированная прибыль и выручка компании оказались лучше прогнозов.

Как сообщается в пресс-релизе компании, ее чистая прибыль в квартале, завершившемся 30 июня, упала до $50 млн, или $0,14 в расчете на акцию, с $1,02 млрд, или $2,76 на акцию, за аналогичный период прошлого фингода.

Скорректированная прибыль составила 42 цента в расчете на акцию.

Выручка компании за четвертый квартал снизилась до $3,56 млрд с $3,93 млрд годом ранее.

Аналитики, опрошенные FactSet, в среднем ожидали скорректированную прибыль на уровне 32 центов на акцию при выручке в $3,42 млрд.

В прошлом фингоду в целом Estee Lauder увеличила выручку на 9%, до $17,74 млрд, тогда как чистая прибыль снизилась до $2,39 млрд с $2,87 млрд годом ранее.

Продажи товаров по уходу за кожей за минувший год увеличились на 4%, до $9,89 млрд, декоративной косметики - на 11%, до $4,67 млрд. Реализация парфюмерии выросла на 30%, до $2,51 млрд, средств по уходу за волосами - на 11%, до $631 млн.

В первом квартале 2022 фингода компания ожидает прибыль в диапазоне от $1,22 до $1,32 в расчете на акцию при снижении выручки на 8-10%. Аналитики FactSet прогнозируют прибыль на уровне $1,84 на акцию и ожидают, что выручка будет примерно на уровне первого квартала прошлого фингода.

Estee Lauder выпускает парфюмерные и косметические товары свыше 30 марок, включая Estee Lauder, Origins, Clinique, Tommy Hilfiger, Donna Karan и Ermenegildo Zegna, которые продаются более чем в 150 странах.

С начала 2022 года капитализация Estee Lauder упала на четверть, до $98,67 млрд.