Банки РФ работают штатно, но отмечают возросший спрос на наличную валюту. Обзор

Фото: Максим Стулов/Ведомости/ТАСС

Москва. 24 февраля. INTERFAX.RU - Крупные российские банки продолжают работу в штатном режиме, подтверждают наличие достаточного запаса ликвидности, чтобы удовлетворить возросший спрос клиентов на наличные. Это следует из опроса кредитных организаций, проведенного "Интерфаксом".

Утром в четверг президент России Владимир Путин принял решение о проведении специальной военной операции на Донбассе. США, Европа и Великобритания готовятся объявить о новых санкциях в отношении России (под угрозой, в том числе, системообразующие банки), фондовый рынок переживает глубочайшее падение, а ЦБ поддерживает банки ликвидностью и послаблениями в регулировании.

Без паники

Два крупнейших российских банка сообщили о продолжении работы в штатном режиме.

Сбербанк заявил, что готов к любому развитию ситуации, проработал сценарии для защиты средств, активов и интересов клиентов, а также обеспечения штатной работы всех своих функций. Банк подчеркнул, что клиентам физическим и юридическим лицам доступны их средства и сервисы кредитной организации в полном объеме.

ВТБ также сообщил, что работает в обычном режиме, все продукты и сервисы доступны клиентам в полном объеме.

"Инфраструктура банка, в том числе отделения, банкоматы и онлайн-сервисы, функционируют штатно", - сообщил банк. В колл-центре уточнили, что банк никаких дополнительных ограничений на снятие сумм в рублях или в валюте не вводил. Клиенты могут снять в валюте до 500 тыс. рублей в рублевом эквиваленте без предварительного заказа этой сумму при ее наличии в кассе, свыше – после предварительного заказа.

Россельхозбанк (РСХБ) дополнительной нагрузки на отделения не отмечает, клиентопоток остается на уровне предыдущих месяцев. "У нас созданы необходимые условия для обеспечения бесперебойной работы. Мы гарантируем исполнение всех обязательств перед клиентами и контрагентами в полном объеме", - заявили в банке.

Промсвязьбанк (ПСБ) также отмечает, что снятие наличных (рублей и валюты) в его банкоматах доступно на стандартных условиях. "Банк располагает достаточным запасом наличной ликвидности", - сообщил банк.

Отделения, банкоматы и онлайн-сервисы Московского кредитного банка (МКБ), согласно его заявлению, тоже работают без ограничений. Физическим и юридическим лицам доступны все продукты и сервисы в полном объеме, отмечает банк. "Вместе со страной и нашими клиентами мы прошли много сложных моментов. Мы знаем, что в такие периоды главное – доверие и спокойствие", - считает кредитная организация.

Тинькофф банк также сообщил, что все его системы работают в штатном режиме, операции клиентов – физических и юридических лиц проводятся без ограничений, ликвидности достаточно.

Росбанк тоже продолжает работать в обычном режиме "с учетом усиленного операционного контроля". Банк осуществляет всесторонний мониторинг ситуации на всех организационных уровнях, говорится в сообщении кредитной организации.

Банк "Зенит" тоже заявил о высоком запасе ликвидности. "Как показывает практика, потребительский спрос неизбежно реагирует на все крупные события, на каждое из которых в банке "Зенит" проработаны сценарии непрерывности деятельности и поддержки клиентов. Банк осуществляет операции в полном объеме как в офисах, так и через системы дистанционного банковского обслуживания", - сообщила кредитная организация.

В четверг сразу несколько кредитных организаций, видимо, желая удержать ликвидность, объявили о повышении ставок по вкладам и счетам для физических лиц в рублях.

Спрос на валюту

Российские граждане в периоды волатильности в попытке сберечь свои средства традиционно проявляют повышенный спрос на валюту. Сейчас банки тоже фиксируют повышенный интерес населения к снятию наличных в валюте, уверяя, что ликвидности для удовлетворения потребности клиентов хватит.

"Банк "Открытие" наблюдает спрос на конверсионные операции. Все операции выполняются в обычном режиме. Ограничений на операции не вводили. Запасов валюты достаточно для совершения валютообменных операций в обычном режиме. Мы были готовы к подобному развитию событий, и предприняли все необходимые меры, чтобы защитить интересы наших клиентов. Ликвидности у банка достаточно", - заявила кредитная организация.

"Наблюдаем повышенный спрос на снятие наличной валюты, пополняем банкоматы в усиленном режиме", - сообщил Тинькофф банк.

Вместе с тем, МКБ отмечает, что операции с иностранной валютой как в наличной, так и в безналичной форме проходят в стандартном режиме. "Рост спроса на перевод средств из рублей в доллары/евро по состоянию на сегодня мы не наблюдаем. Сложностей в проведении операций, связанных с обменом валюты, нет. Лимитов на снятие денежных средств также нет", - подчеркнул банк.

Райффайзенбанк тоже не вводил лимиты на операции с валютой. "У Райффайзенбанка достаточные запасы рублевой и валютной ликвидности. Мы не вводим изменений в лимитах или других ограничений на покупку иностранной валюты, на данный момент в Райффайзенбанке достаточно наличной валюты для удовлетворения потребностей всех наших клиентов", - говорится в сообщении банка.

Несмотря на заявления банков о достаточном запасе валютной ликвидности, в некоторых отделениях кредитных организаций по Москве в четверг было невозможно получить наличную валюту. В ряде офисов крупнейших банков корреспондентам "Интерфакса" сообщили, что в кассах нет ни евро, ни долларов, предложили заказать валюту на пятницу или понедельник. В других отделениях валюту удалось снять без проблем и через кассу, и через банкомат.