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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 20:26

Сбербанк заверил, что все желающие смогут снять наличные

Москва. 24 февраля. INTERFAX.RU - Сбербанк отмечает рост спроса населения на снятие наличных, уверяет, что средства доступны клиентам в полном объеме.

"Сеть отделений и устройств самообслуживания Сбербанка работают в штатном режиме, несмотря на увеличение интереса со стороны клиентов на операции по снятию денежных средств. Средства доступны нашим клиентам в полном объеме", - говорится в распространенном пресс-службой банка заявлении.

В опросе крупных российских банков, проведенном "Интерфаксом", кредитные организации отметили, что продолжают работу в штатном режиме и подтверждают наличие достаточного запаса ликвидности, чтобы удовлетворить возросший спрос клиентов на наличные.

Утром в четверг президент России Владимир Путин принял решение о проведении специальной военной операции на Донбассе. США, Европа и Великобритания готовятся объявить о новых санкциях в отношении России (под угрозой, в том числе, системообразующие банки), фондовый рынок переживает глубочайшее падение, а ЦБ поддерживает банки ликвидностью и послаблениями в регулировании.

Сбербанк

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