ЦБ увеличил лимиты по предоставлению банкам ликвидности в валюте и ввел новый инструмент

Москва. 24 февраля. INTERFAX.RU - ЦБ РФ увеличил лимиты по операциям предоставления банкам ликвидности в иностранной валюте, ввел новый инструмент, следует из сообщения регулятора.

Решение принято в рамках реализации комплекса мер по поддержанию финансовой стабильности и обеспечению непрерывности операционной деятельности финансовых организаций.

Максимальный объем задолженности кредитных организаций перед ЦБ по операциям репо в иностранной валюте увеличен с $15 млрд до $50 млрд. Решения о проведении этих операций будут приниматься Банком России по мере необходимости с учетом складывающейся ситуации на финансовых рынках, отмечается в сообщении.

Дневной лимит по операциям "валютный своп" по продаже долларов США за рубли с последующей их покупкой с расчетами "сегодня/завтра" увеличен с $3 млрд до $5 млрд.

Кроме того, ЦБ ввел инструмент "валютный своп" по продаже евро за рубли с последующей их покупкой с расчетами "сегодня/завтра". Эти операции будут проводиться на ежедневной основе по аналогии с долларовым "валютным свопом". Процентная ставка по евро в рамках этих операций установлена в размере, равном ставке ESTR, увеличенной на 1,5 процентного пункта, процентная ставка по рублевой части - в размере ключевой ставки ЦБ РФ, уменьшенной на 1 процентный пункт. Дневной лимит по операциям "валютный своп" по продаже евро за рубли установлен на уровне 2 млрд евро.