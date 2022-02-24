Правительство РФ подготовило меры по защите финрынков и компаний

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Москва. 24 февраля. INTERFAX.RU - Правительство РФ подготовило меры по защите финансовых рынков и крупнейших российских компаний от санкций и иных угроз, сообщает пресс-служба кабинета министров.

"В правительстве России сформированы чёткие планы по мерам защиты финансовых рынков и отдельных компаний от возможных санкций и иных угроз. В рамках этой работы были проведены имитационные моделирования (стресс-тесты) последствий введения санкций. По итогам были сформированы чёткие планы действий", - говорится в сообщении.

При этом отмечается, что "финансовый рынок и крупнейшие компании полностью готовы к их реализации".

"На сегодняшний день Россия располагает финансовыми ресурсами, достаточными для обеспечения устойчивости финансовой системы в условиях санкций и внешних угроз", - подчеркивается в сообщении.

"На ближайшие недели аукционы по размещению ОФЗ будут приостановлены. Значительный размер временно свободных средств на едином казначейском счёте федерального бюджета (более 4,5 трлн рублей при запланированных в 2022 году чистых заимствованиях - 2,2 трлн рублей) позволяет гибко подходить к графику размещений", - проинформировали в пресс-служба.

Кроме того, Минфин России совместно с Банком России продолжат внимательно отслеживать ситуацию на финансовых рынках и "при необходимости будут принимать дополнительные меры для поддержания финансовой стабильности".

"Правительство Российской Федерации будет содействовать обеспечению устойчивой работы компаний, попавших в санкционный список, сохранению рабочих мест и заработных плат", - говорится в сообщении.