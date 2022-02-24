Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 19:40

"Аэрофлот" за 7 дней остановки рейсов на юг РФ потеряет миллиард выручки

Москва. 24 февраля. INTERFAX.RU - Группа "Аэрофлот", отменившая до 2 марта рейсы в ряд городов на юге РФ, недополучит около 1 млрд руб. выручки, подсчитали в "ВТБ Капитале".

"Всего Росавиация приостановила работу 11 аэропортов. 7 дней остановки – это около 1 млрд рублей выручки для "Аэрофлота", - сообщила "Интерфаксу" аналитик "ВТБ Капитала" Елена Сахнова.

Самолетный парк группы, который высвободится из-за закрытия южных рейсов, скорее всего, будет заземлен, полагает Сахнова. Юг стал самым популярным внутренним направлением, которое компенсировало закрытие из-за COVID-19 международных рейсов, напомнила она.

Экономические последствия военной операции в целом негативно скажутся на финансовом состоянии группы.

"Если ранее мы прогнозировали, что "Аэрофлот" заработает несколько миллиардов рублей в этом году, теперь можно ожидать еще один год сжигания денежных средств – в зависимости от сценариев развития ситуации от нескольких миллиардов до нескольких десятков миллиардов рублей. Не исключено, что компания запросит поддержку у правительства в этой ситуации", - считает аналитик.

В группу "Аэрофлот" входит одноименная авиакомпания, "Россия" и "Победа". Ранее в четверг они и другие российские перевозчики сообщили о приостановке рейсов на юг РФ в связи с ситуацией на Украине и связанными с этим ограничениями на полеты.

Аэрофлот ВТБ Капитал

Новости

Мосбиржа отменила утренние торговые сессии на фондовом и срочном рынках 25 февраля

Путин заявил, что партнеры не должны выталкивать РФ из экономической системы

Европа форсирует импорт российского газа при росте спотовых цен до $1600/тыс. куб. м

Европа форсирует импорт российского газа при росте спотовых цен до $1600/тыс. куб. м
Военная операция на Украине

Обвал рынка акций РФ в четверг стал рекордным за всю историю

ЦБ увеличил лимиты по предоставлению банкам ликвидности в валюте и ввел новый инструмент

Банки РФ работают штатно, но отмечают возросший спрос на наличную валюту. Обзор

Банки РФ работают штатно, но отмечают возросший спрос на наличную валюту. Обзор

ЦБ РФ решил провести очередной аукцион репо "тонкой настройки"

ЦБ РФ решил провести очередной аукцион репо "тонкой настройки"

CNN сообщил об отсутствии в ЕС единства насчет отключения России от SWIFT

Глава Еврокомиссии грозит РФ серьезными ограничениями доступа на рынки капитала

Глава Еврокомиссии грозит РФ серьезными ограничениями доступа на рынки капитала

Рынок акций РФ обновил многолетние минимумы из-за войны в Донбассе

Рынок акций РФ обновил многолетние минимумы из-за войны в Донбассе
 
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });