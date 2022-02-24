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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 09:22

Росавиация закрыла 12 аэропортов на юге России до 2 марта

Москва. 24 февраля. INTERFAX.RU - Росавиация объявила, что на юге России работа 12 аэропортов приостановлена с 03:45 по Москве 24 февраля до 03:45 по Москве 2 марта.

Речь идет об аэропортах городов Ростов ("Платов"), Краснодар ("Пашковский"), Анапа ("Витязево"), Геленджик, Элиста, Ставрополь, Белгород, Брянск, Орел, Курск, Воронеж, Симферополь.

Ведомство настоятельно не рекомендует пассажирам ближайших рейсов и встречающим прибывать в эти аэропорты. Обо всех изменениях в расписании работы аэропортов и авиакомпаний следует уточнять на официальных сайтах аэропортов и авиакомпаний, включая социальные сети.

Одновременно стало известно, что отменены все рейсы из аэропорта Волгограда.

"В связи с запретом использования южного воздушного пространства, введенного авиационными властями, отменены все рейсы из аэропорта", - сказали "Интерфаксу" в пресс-службе аэропорта.

Российские авиарегуляторы уведомили авиакомпании об ограничении полетов на юге страны в связи с военной операцией на Украине.

Как следует из табло аэропорта "Шереметьево", в настоящее время отменены 47 рейсов, преимущественно в южном и юго-западном направлении. Среди них рейсы в Анапу, Сочи, Воронеж, Волгоград. Симферополь и Хургаду.

Еще девять рейсов задержаны.

Кроме того, девять и восемь рейсов соответственно отменены из "Домодедово" и "Внуково".

Еще 10 и 11 соответственно задержаны.

Хроника Военная операция на Украине
Росавиация Волгоград Украина

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