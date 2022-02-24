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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 20:26

Рынок акций РФ отыгрывает потери на заявлении о том, что США не будут воевать на Украине

Москва. 24 февраля. INTERFAX.RU - Рынок акций РФ на вечерних торгах "Мосбиржи" начал отыгрывать колоссальные дневные потери после заявления президента США Джо Байдена, что войска США в Европе будут защищать НАТО, а не воевать на Украине.

К 22:07 индекс МосБиржи составил 2510,53 пункта (-18,6%), тогда как основная торговая сессия завершилась падением индекса на 33,3% (ниже 2060 пунктов); падение цен blue chips на "Московской бирже" сократилось до 10-30% (днем обвал отдельных "фишек" превышал 50%).

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Доллар стоит 84,82 рубля (+3,66 рубля), на пике дня курс достигал 89,6 руб.

Подешевели акции "Яндекса" (-34,5%), ВТБ (-31%), "Роснефти" (-29,6%), Сбербанка (-29,1% и -26,5% "префы"), "Интер РАО" (-28,8%), расписки OZON (-27%), бумаги "Газпром нефти" (-26,7%), "Сургутнефтегаза" (-22%), расписки TCS Group (-21,9%), АФК "Система" (-21,5%), "Татнефти" (-21,3%), "Аэрофлота" (-20,8%), Polymetal (-20,1%), "Полюса" (-17,7%), "Газпрома" (-16,2%), "ЛУКОЙЛа" (-14,6%), "АЛРОСА" (-12,3%), "РусГидро" (-12%), "МТС" (-11,8%), UC Rusal (-11,8%), "Норникеля" (-11,2%), "Магнита" (-9,8%), "Северстали" (-9,4%), "Московской биржи" (-9,3%), "НЛМК" (-9,3%), "НОВАТЭКа" (-8,2%), "ММК" (-8%).

Президент США Джо Байден также заявил вечером в четверг, что США и их союзники ограничат возможности РФ вести бизнес в долларах, евро, фунтах, иенах. США распространят санкции еще на четыре банка РФ, включая ВТБ, а также на представителей российской элиты. По словам Байдена, США и Европа лишат крупнейшие госкомпании РФ возможности получать деньги от инвесторов из своих стран, США и их союзники смогут заблокировать половину российского высокотехнологичного импорта, также Штаты будут готовиться и к дальнейшим санкциям против РФ.

Кроме того, Байден отметил, что отключение России от SWIFT всегда на повестке дня, однако партнеры США в Европе пока против такого варианта.

рынок акций Джо Байден

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