Байден сообщил о санкциях США против ВТБ и еще трех банков РФ

Президент США Джо Байден Фото: Chip Somodevilla/Getty Images

Москва. 24 февраля. INTERFAX.RU - Президент США Джо Байден заявил в четверг, что распорядился о введении в отношении России новых "мощных" санкций, об ограничениях на экспорт и о мерах против четырех банков, включая ВТБ.

"Сегодня я даю распоряжение о дополнительных сильных санкциях и ограничениях на то, что может быть экспортировано в Россию. Они нанесут жесткий урон российской экономике прямо сейчас и впоследствии", - сказал президент США.

"Мы ограничим возможность для России вести бизнес в долларах, евро, фунтах, йенах, быть частью мировой экономики", - подчеркнул он.

Также Байден объявил о санкциях в отношении банков РФ. "Мы также блокируем еще четыре крупных банка. Это означает, что все активы, которые у них есть в Америке, будут заморожены. Это включает второй крупнейший банк России - ВТБ", - подчеркнул он.

Он пояснил, что санкции были разработаны таким образом, чтобы нанести сильный урон России и снизить последствия мер для американской экономики и союзников.

Кроме того, США и Европа лишат крупнейшие российские госкомпании возможности получать деньги от инвесторов из этих стран. "Во вторник мы остановили возможность для российского государства получать деньги от американских и европейских инвесторов. Сейчас мы предпримем такие же ограничения против крупнейших российских госкомпаний", - сказал Байден.

Американский президент также добавил, что США и их союзники смогут заблокировать половину российского высокотехнологичного импорта. Он отметил, что такой шаг, в частности, "нанесет удар по их (России - ИФ) возможности модернизировать армию".

По словам Байдена, санкции распространятся и на представителей российской элиты. "Как мы и обещали, мы добавим имена представителей российской элиты, а также членов их семей, в список людей, которые попадут под санкции. Как я сказал во вторник, это люди, которые получили личную выгоду от политики Кремля, и они должны разделить страдания", - заявил Байден во время выступления. При этом президент не назвал имена тех, кто попадет под новые санкции США.

Он подчеркнул, что США будут готовиться к дальнейшим санкциям против России.