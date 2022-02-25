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DNS поднял цены до 30% на фоне ажиотажного спроса

Москва. 25 февраля. INTERFAX.RU - Ритейлер DNS, управляющий в РФ магазинами бытовой техники и электроники, на фоне ажиотажного спроса поднял цены до 30% и не исключает дальнейшего роста.

"Вчера (24 февраля - ИФ) мы в одночасье столкнулись с проблемой, что вся наша деятельность превратилась в распределение дефицита. Возник ажиотажный спрос, появились сбои в работе сайта. Продажи выросли почти в два раза. Да, это сказалось и на ценах. Сейчас рост составил до 30%. И мы не можем утверждать, что не будет дальнейшего роста", - сообщил в пятницу гендиректор сети Дмитрий Алексеев в своем телеграм-канале.

Глава DNS отмечает, что "пока не понятно, как будут происходить поставки большого перечня товаров".

"Хочется верить в лучшее, но ситуация развивается по настолько плохому сценарию, что планировать что-то невозможно", - добавил Алексеев.

Ранее он отмечал, что изменения курса доллара всегда стимулируют продажи на рынке бытовой техники и электроники.

На сайте DNS сообщается, что сеть ритейлера в настоящее время объединяет более 2,2 тыс. магазинов в более чем 1 тыс. городов.

DNS

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