Доллар вырос до 85,8 рублей, евро стоит 96 рублей

Москва. 25 февраля. INTERFAX.RU - Доллар США и евро умеренно растут на Московской бирже в пятницу утром, рубль притормозил падение к бивалютной корзине, отыгрывая спавшее напряжение на рынках после начала боевых действий в Донбассе.

Первые сделки по доллару прошли в диапазоне 85,58 - 86 руб., по итогам второй минуты торгов курс составил 85,7975 руб. (+54,75 коп. к уровню предыдущего закрытия). Евро при этом подорожало до 96,06 руб. (+85,25 коп. к закрытию четверга). Бивалютная корзина ($0,55 и EUR0,45) выросла на 68,47 коп. к уровню закрытия 24 февраля, до 90,42 рубля.

Доллар при этом оказался на 113,13 коп. ниже уровня действующего официального курса, евро - на 170,88 коп. ниже официального курса.

На старте торгов нацвалюта продолжила снижение к доллару и евро, но заметно более медленными темпами, отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА". Уже на пятой минуте рубль перешел к укреплению. Доллар спустя десять минут от начала торгов опустился до 84,3 руб. евро - до 93,8275 руб. Нервное напряжение на рынках, которое наблюдалось в четверг после начала военной операции в Донбассе, пока спало. ЦБ накануне предпринял меры, чтобы нормализовать торги на валютном рынке. Участники торгов оценивают новые заявления о введении санкций и их возможных последствиях.

Президент России Владимир Путин в четверг утром принял решение о проведении специальной военной операции в связи с ситуацией в Донбассе. На Украине введено военное положение. Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ "О всеобщей мобилизации". США и ЕС озвучили ответные экономические меры, в пятницу они пытаются усилить санкционное давление.

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила в пятницу, что новый пакет санкций ЕС против России затронет 70% рынка банковских услуг РФ, ключевые государственные компании, сделает невозможной модернизацию НПЗ, остановит поставку авиазапчастей. Говоря о визовых ограничениях, она пояснила, что они коснутся "дипломатов и связанных с ними групп, а также бизнесменов: у них больше не будет привилегированного доступа в ЕС".

О введении дополнительных санкций в отношении России объявила и Канада. Новые поправки налагают ограничения на 31 человека из "близкого окружения" президента РФ, и 27 ключевых финансовых учреждений. Кроме того, поправки будут включать 351 члена Государственной думы России, проголосовавших за решение о признании независимости так называемых Донецкой и Луганской народных республик.

Япония также заявила о введении нового пакета санкций против РФ, в частности речь идет об экспортных ограничениях и о замораживании активов российских финансовых институтов.

ЦБ РФ пообещал санкционным банкам любую необходимую поддержку в рублях и валюте, при необходимости готов задействовать дополнительные меры. Правительство РФ подготовило меры по защите финансовых рынков и крупнейших российских компаний от санкций и иных угроз, в свою очередь сообщила пресс-служба кабинета министров.

Предпринимаются попытки выстраивания диалога между конфликтующими сторонами. Франция выступила в роли парламентера. Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что в телефонном разговоре в четверг с Путиным передал ему просьбу президента Украины Владимира Зеленского о переговорах. "У меня состоялся искренний, прямой и быстрый разговор с президентом Путиным по просьбе президента Зеленского, чтобы прежде всего попросить его об остановке боев в кратчайшие сроки, но особенно предложить ему переговоры, просить его о переговорах с президентом Зеленским", - сказал Макрон на пресс-конференции в ночь на пятницу после внеочередного саммита ЕС. По словам французского президента, Зеленскому не удалось связаться с Путиным.

Макрон также заявил о необходимости сохранения каналов для контактов с РФ, так как это может позволить добиться перемирия на Украине. "Нужны работающие каналы, чтобы добиться быстрого перемирия, чтобы боевые действия прекратились", - сказал он, отвечая на вопрос о том, верит ли он в возможность дипломатического урегулирования с Россией.

Основные факторы для рубля в целом позитивны. Стоимость апрельских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 7:01 по московскому времени составила $101,85 за баррель, что на 2,80% выше цены на закрытия предыдущей сессии. Цена фьючерсов на нефть WTI на апрель на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому времени составила $95,45 за баррель, что на 2,84 % выше закрытия рынка 24 февраля.

Фондовые индексы стран Азиатско-Тихоокеанского региона в пятницу утром демонстрируют в целом позитивную динамику: китайский CSI300 вырос на 0,78%, японский Nikkei 225 поднялся на 1,58%, австралийский S&P/ASX 200 почти не изменился, южнокорейский Kospi растет на 1,08%. Фьючерс на американский индекс S&P 500 опустился на 0,42 %.

Американские фондовые индексы развернулись к росту к концу торгов в четверг, нивелировав падение, достигавшее в ходе сессии 2,5-3%. Фондовый рынок США открылся резким снижением на новостях из Украины. Президент Федерального резервного банка (ФРБ) Ричмонда Ричард Баркин заявил в четверг, что ситуация на Украине "заводит глобальную экономику на неизведанную территорию" и Федрезерву необходимо оценить, каким образом это может сказаться на его планах по подъему базовой процентной ставки в следующем месяце. Повышение ставок происходит, когда базовый спрос и рынок труда являются сильными, а инфляция высокой. Он также отметил, что взаимодействие экономик США и России является не слишком значительным, и эскалация конфликта в Украине скорее скажется на Европе.

Президент ФРБ Кливленда Лоретта Местер заявила в четверг, что ситуация на Украине может сыграть свою роль для темпов повышения базовой процентной ставки ФРС в марте, но не для сроков ее подъема.

Статданные, опубликованные в четверг, показали более высокие, чем ожидалось ранее, темпы повышения ВВП США в четвертом квартале 2021 года, а также очередное снижение числа новых заявок на пособие по безработице в стране. Согласно пересмотренным данным министерства торговли США, американская экономика выросла на 7% в пересчете на годовые темпы, а не на 6,9%, как сообщалось ранее. Это совпало с ожиданиями аналитиков, сообщают Trading Economics и MarketWatch.