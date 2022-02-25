В Европе требуют от "Газпрома" больше газа после взлета цен из-за санкций

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Москва. 25 февраля. INTERFAX.RU - Отбор газа "Газпрома" европейскими потребителями продолжает резко расти вследствие скачка цен из-за санкционного и политического давления на проект "Северный поток 2". Загрузка украинского газотранспортного коридора за неделю увеличилась в два раза, почти достигнув уровня бронирования по долгосрочному договору.

Транзитные направления

Уточненная заявка концерна на транзит через Украину на 25 февраля составляет 100 млн куб. м после 84 млн куб. м в четверг, свидетельствуют данные "Оператора газотранспортной системы Украины".

Из экспортных газопроводов компания приоритетно использует "Северный поток" (170 млн куб. м в сутки), затем идет загрузка украинского газотранспортного направления (109 млн куб. м в сутки по долгосрочному бронированию). "Ямалу-Европе" в этом отношении остается замыкающая или балансирующая роль. На 25 февраля "Газпром"по-прежнему не бронировал его мощности. Прямой поток по магистрали прекратился 21 декабря прошлого года.

Погода, цены и другие индикаторы

Календарная зима в Европе завершается понижением температуры. По прогнозам, на текущей неделе (с 21 по 27 февраля) будет на 2 градуса холоднее, чем на предыдущей (14-20 февраля). На ближайшие дни в Европе прогнозируется ясная солнечная погода с ночными заморозками и слабым ветром, что сократит выработку ветряных электростанций.

Вклад ветровой генерации в производство электроэнергии в Европе за первые четыре дня текущей недели - 24,8%. В среднем на прошлой неделе (с 14 по 20 февраля) он составил 25,2%, свидетельствуют данные ассоциации WindEurope.

Уровень запасов газа в подземных хранилищах Европы по итогам газовых суток 23 февраля (на утро четверга) опустился до 30,14%. Это на 11,4 процентного пункта ниже среднего показателя за последние пять лет, свидетельствуют данные ассоциации Gas Infrastructure Europe. За 23 дня февраля расход газа из ПХГ в полтора раза превышает средний уровень за последние пять лет.

Поступление газа с приемных терминалов СПГ в газотранспортную систему Европы в феврале 2022 года растет в 1,9 раза по отношению к февралю прошлого года. Впрочем, к нынешнему моменту поставки с терминалов СПГ сократились к уровню начала месяца на 7%, снижаются запасы СПГ и в резервуарах терминалов. Средний показатель использования мощностей регазификационных терминалов за последние семь дней составляет 57%.

Цена газа с поставкой в пятницу на эталонной торговой площадке Европы, хабе TTF в Нидерландах, составляет $1426 за тысячу кубометров при цене $922 в среднем с начала февраля. Санкции США в отношении "Северного потока 2" и решение Германии прервать сертификацию проекта вызвало рост цен на газ в Европе, на что откликнулись котировки газового рынка в Азии. Фактически на глобальном рынке возобновилась ценовая дуэль между двумя центрами спроса.