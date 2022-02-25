Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 09:36

В Европе требуют от "Газпрома" больше газа после взлета цен из-за санкций

В Европе требуют от "Газпрома" больше газа после взлета цен из-за санкций
Фото: Jakub Porzycki/NurPhoto via Getty Images

Москва. 25 февраля. INTERFAX.RU - Отбор газа "Газпрома" европейскими потребителями продолжает резко расти вследствие скачка цен из-за санкционного и политического давления на проект "Северный поток 2". Загрузка украинского газотранспортного коридора за неделю увеличилась в два раза, почти достигнув уровня бронирования по долгосрочному договору.

Транзитные направления

Уточненная заявка концерна на транзит через Украину на 25 февраля составляет 100 млн куб. м после 84 млн куб. м в четверг, свидетельствуют данные "Оператора газотранспортной системы Украины".

Из экспортных газопроводов компания приоритетно использует "Северный поток" (170 млн куб. м в сутки), затем идет загрузка украинского газотранспортного направления (109 млн куб. м в сутки по долгосрочному бронированию). "Ямалу-Европе" в этом отношении остается замыкающая или балансирующая роль. На 25 февраля "Газпром"по-прежнему не бронировал его мощности. Прямой поток по магистрали прекратился 21 декабря прошлого года.

Погода, цены и другие индикаторы

Календарная зима в Европе завершается понижением температуры. По прогнозам, на текущей неделе (с 21 по 27 февраля) будет на 2 градуса холоднее, чем на предыдущей (14-20 февраля). На ближайшие дни в Европе прогнозируется ясная солнечная погода с ночными заморозками и слабым ветром, что сократит выработку ветряных электростанций.

Вклад ветровой генерации в производство электроэнергии в Европе за первые четыре дня текущей недели - 24,8%. В среднем на прошлой неделе (с 14 по 20 февраля) он составил 25,2%, свидетельствуют данные ассоциации WindEurope.

Уровень запасов газа в подземных хранилищах Европы по итогам газовых суток 23 февраля (на утро четверга) опустился до 30,14%. Это на 11,4 процентного пункта ниже среднего показателя за последние пять лет, свидетельствуют данные ассоциации Gas Infrastructure Europe. За 23 дня февраля расход газа из ПХГ в полтора раза превышает средний уровень за последние пять лет.

Поступление газа с приемных терминалов СПГ в газотранспортную систему Европы в феврале 2022 года растет в 1,9 раза по отношению к февралю прошлого года. Впрочем, к нынешнему моменту поставки с терминалов СПГ сократились к уровню начала месяца на 7%, снижаются запасы СПГ и в резервуарах терминалов. Средний показатель использования мощностей регазификационных терминалов за последние семь дней составляет 57%.

Цена газа с поставкой в пятницу на эталонной торговой площадке Европы, хабе TTF в Нидерландах, составляет $1426 за тысячу кубометров при цене $922 в среднем с начала февраля. Санкции США в отношении "Северного потока 2" и решение Германии прервать сертификацию проекта вызвало рост цен на газ в Европе, на что откликнулись котировки газового рынка в Азии. Фактически на глобальном рынке возобновилась ценовая дуэль между двумя центрами спроса.

Газпром газ Европа

Новости по теме

Новости

Нефть Brent подорожала до $101,3 за баррель

Военная операция на Украине

Нацбанк Украины запретил банкам операции с российскими и белорусскими рублями

Нацбанк Украины запретил банкам операции с российскими и белорусскими рублями

Доллар вырос до 85,8 рублей, евро стоит 96 рублей

DNS поднял цены до 30% на фоне ажиотажного спроса

DNS поднял цены до 30% на фоне ажиотажного спроса
Военная операция на Украине

Североатлантический удар по российскому финрынку - боезапас использован не полностью. Обобщение

Военная операция на Украине

Клиенты санкционного Совкомбанка не смогут обменивать валюту

Военная операция на Украине

ЦБ РФ пообещал попавшим под санкции банкам необходимую поддержку

Сбербанк сообщил, что санкции не влияют на сохранность и доступность средств клиентов

Сбербанк сообщил, что санкции не влияют на сохранность и доступность средств клиентов
Военная операция на Украине

США вводят санкции против Сбербанка, ВТБ, Совкомбанка и "Открытия"

США вводят санкции против Сбербанка, ВТБ, Совкомбанка и "Открытия"

Санкции США не отразятся на счетах и вкладах клиентов ВТБ

 
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });