Байден распорядился о введении санкций против "Северного потока 2"

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Москва. 23 февраля. INTERFAX.RU - Президент США Джо Байден объявил, что распорядился о введении санкций против компании-оператора "Северного потока 2" - Nord Stream 2 AG.

"Сегодня я дал распоряжение моей администрации ввести санкции против Nord Stream 2 AG и ее руководителей", - говорится в заявлении, распространенном Белым домом.

"Как я уже говорил, мы без колебаний будем принимать дальнейшие меры", - добавил Байден.

Американский президент отметил, что США тесно координировали с Германией свои усилия по приостановке проекта "Северный поток 2".

Президент США в своем заявлении также выразил благодарность канцлеру ФРГ Олафу Щольцу за тесное сотрудничество.

Весной 2021 года Минфин США объявил о добавлении в санкционный список компаний и судов, связанных с реализацией проекта "Северный поток 2". Однако тогда администрация США отложила введение санкций против компании Nord Stream 2 AG и ее главы Матиаса Варнига. Компания числилась в списке структур, против которых следует ввести санкции, однако Вашингтон допустил ее исключение из-под санкций, ссылаясь на национальные интересы США.

Решение Вашингтона не вводить санкции против компании приветствовали и в Берлине, и в Москве.

22 февраля канцлер ФРГ Олаф Шольц сообщил, что поручил Минэкономики отозвать у регулятора, федерального сетевого агентства, уже выданный отчет на газопровод, таким образом, процесс сертификации остановлен. Решение остановить сертификацию в ФРГ приняли во вторник после объявления Россией о признании независимости республик Донбасса.

Газопровод "Северный поток 2" мощностью 55 млрд куб. м газа в год проходит от компрессорной станции "Славянская" в Кингисеппском районе Ленинградской области до балтийского побережья Германии. "Газпром" достроил "Северный поток 2" собственными силами, так как из-за наложенных США санкций его швейцарский подрядчик остановил работу. Укладка первой нитки завершилась в начале июня, второй - в сентябре.