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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 12:27

Министр финансов Франции отметил, что отключение РФ от SWIFT не снято с повестки

Москва. 25 февраля. INTERFAX.RU - Отключение России от международной платежной системы SWIFT является крайней мерой, однако ее по-прежнему рассматривают как один из вариантов санкций, заявил в пятницу министр экономики и финансов Франции Брюно Ле Мэр.

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"Перекрытие доступа к SWIFT - крайняя мера, однако ее по-прежнему рассматривают", - заявил Ле Мэр перед неформальной встречей министров экономики и финансов ЕС в Париже.

Накануне президент США Джо Байден заявил, что партнеры США в Европе пока против отключения России от SWIFT, но этот вопрос всегда обсуждают.

"Этот вариант всегда есть, но прямо сейчас это не та мера, которую хотят предпринять в Европе", - сказал он в Белом доме журналистам в четверг.

В этот же день Financial Times со ссылкой на информированные источники сообщила, что премьер-министр Великобритании Борис Джонсон твердо настаивает на отключении России от SWIFT, однако канцлер Германии Олаф Шольц предупредил его, что ни ФРГ, ни Евросоюз в целом не поддержат подобные санкции.

Сам Джонсон, выступая в британском парламенте, сказал, что не исключает, что в дальнейшем удастся рассмотреть возможность отключения России от SWIFT, однако признал, что такое возможно лишь при согласии всех партнеров Лондона.

Хроника 24 – 25 февраля 2022 годаВоенная операция на Украине
Украина Россия Франция

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