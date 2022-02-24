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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 20:26

Россию пока не отключат от SWIFT

Москва. 24 февраля. INTERFAX.RU - Президент США Джо Байден заявил в четверг, что партнеры США в Европе пока против отключения России от SWIFT, но этот вопрос всегда на повестке дня.

"Этот вариант всегда есть, но прямо сейчас это не та мера, которую хотят предпринять в Европе", - сказал он в Белом доме в четверг журналистам.

Также, говоря об ограничительных мерах в отношении России, которые вводят США, Байден заявил, что Вашингтон намерен готовиться и к дальнейшим санкциям против России.

"И мы готовы сделать еще больше", - добавил он.

Ранее Байден объявил о введении новых санкций за военную операцию РФ на Украине. В частности, вводятся ограничения на экспорт, меры против четырех банков, включая ВТБ, также санкции вводятся против представителей российской элиты.

США Россия Украина Джо Байден

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