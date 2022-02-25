SEC заподозрила Илона Маска и его брата в инсайдерской торговле

Москва. 25 февраля. INTERFAX.RU - Комиссия по ценным бумагам и биржам (SEC) США выясняет, является ли недавняя продажа бумаг Tesla Inc., которую осуществили главный исполнительный директор компании Илон Маск и его брат Кимбал Маск, нарушением правил инсайдерской торговли, пишет газета The Wall Street Journal со ссылкой на осведомленные источники.

SEC начала расследование в прошлом году, после того, как Кимбал Маск продал акции Tesla стоимостью $108 млн за день до того, как его брат устроил опрос в Twitter, спросив подписчиков, стоит ли ему продать 10% своей доли в производителе электромобилей, и пообещав согласиться с их решением.

До проведения опроса в Twitter Илону Маску принадлежало 17% акций Tesla, или около 170,5 млн, стоимость его доли оценивалась более чем в $200 млрд, а 10% от нее - почти в $21 млрд.

Кимбал Маск продал 88 тыс. 500 акций Tesla за день до того, как глава компании выложил пост о потенциальной продаже своих бумаг. Акции Tesla резко упали на фоне опроса: 58% его участников проголосовали за продажу бумаг.

Tesla ранее обвинила SEC в необоснованных нападках на компанию и ее главу в связи с многочисленными расследованиями.

В рамках нового расследования представителям SEC предстоит выяснить, говорил ли Илон Маск своему брату о планах провести опрос или о времени продажи своих акций до того, как Кимбал Маск продал свои бумаги.

Кимбал Маск входит в состав совета директоров Tesla, и продажа его акций может подпадать под нарушение правил, которые обычно предусматривают запрет для сотрудников и членов совета директоров осуществлять трейдинговые операции на основе информации, которая не предавалась огласке. Сотрудники и руководители компаний, акции которых обращаются на бирже, как правило, не могут продавать или покупать акции, когда находятся в курсе необнародованных данных.

Илон Маск сказал в интервью Financial Times, что его брат не знал о запланированном опросе, тогда как юристы компании были в курсе.

Сотрудники и директоры компаний могут избежать обвинений в инсайдерской торговле, когда покупают и продают акции в рамках заранее оговоренного плана торгов, пишет WSJ.

Кимбал Маск осуществил вторую самую масштабную продажу акций Tesla в феврале 2021 года. Тогда он продал акции объемом $25 млн по цене около $852 за бумагу - подобного уровня они вновь достигли лишь в октябре.

Акции Tesla в ходе предварительных торгов в Нью-Йорке в пятницу дорожают на 1,3%. С начала года капитализация компании опустилась на 24,2% и сейчас составляет $789,6 млрд.