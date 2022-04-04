Акции Twitter взлетели в цене на 26% на фоне покупке Маском 9,2% бумаг компании

Москва. 4 апреля. INTERFAX.RU - Глава Tesla Inc. Илон Маск является владельцем 9,2% акций Twitter Inc., свидетельствует из документа, направленного им в Комиссию по ценным бумагам и биржам (SEC) США.

По данным на 4 апреля, бизнесмен владеет порядка 73,5 млн акций Twitter.

На прошлой неделе Маск заявил в Twitter, что его не устраивает подход этой соцсети к свободе слова, и он "серьезно обдумывает" создание новой площадки.

Акции Twitter взлетели в цене на 26% в ходе предварительных торгов в понедельник.