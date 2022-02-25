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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 19:41

РЖД ввели ограничения на отгрузку в Латвию по 1 марта

Москва. 25 февраля. INTERFAX.RU - ОАО "РЖД" ввело ограничения на отгрузку в адрес Латвии, следует из документов монополии. Ограничения действуют с 25 февраля до 1 марта.

"В связи с отклонением от плановых показателей приема поездов со стороны Латвийской железной дороги и для предотвращения скопления вагонов на инфраструктуре общего пользования РЖД введено ограничение погрузки в направлении погранперехода Посинь - Зилупе в размере 50% от установленного плана с 25 февраля по 1 марта", - сообщили в РЖД.

Кроме того, ограничения на отгрузку с 26 февраля по 4 марта вводятся в адрес станции Архангельск-Город Северной железной дороги и станции Лесосибирск Красноярской железной дороги.

24 февраля стало известно, что РЖД ввели ограничения на отгрузку в отношении всех станций Украины.

РЖД Латвия Архангельск Лесосибирск

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