РЖД ввели ограничения на отгрузку в Латвию по 1 марта

Москва. 25 февраля. INTERFAX.RU - ОАО "РЖД" ввело ограничения на отгрузку в адрес Латвии, следует из документов монополии. Ограничения действуют с 25 февраля до 1 марта.

"В связи с отклонением от плановых показателей приема поездов со стороны Латвийской железной дороги и для предотвращения скопления вагонов на инфраструктуре общего пользования РЖД введено ограничение погрузки в направлении погранперехода Посинь - Зилупе в размере 50% от установленного плана с 25 февраля по 1 марта", - сообщили в РЖД.

Кроме того, ограничения на отгрузку с 26 февраля по 4 марта вводятся в адрес станции Архангельск-Город Северной железной дороги и станции Лесосибирск Красноярской железной дороги.

24 февраля стало известно, что РЖД ввели ограничения на отгрузку в отношении всех станций Украины.