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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 16:15

РЖД ввели ограничения на отгрузку в адрес всех станций на Украине

РЖД ввели ограничения на отгрузку в адрес всех станций на Украине
Фото: Андрей Гордеев/Ведомости/ТАСС

Москва. 24 февраля. INTERFAX.RU - ОАО "РЖД" ввели ограничения на отгрузку в отношении всех станций Украины, следует из документов монополии.

Ограничения действуют с 24 февраля и до отмены.

"С 24 февраля РЖД вводят ограничение на погрузку всех грузов и прием к перевозке порожних вагонов назначением на Украину и транзитом по ее территории через погранпереходы Суземка - Зёрново, Соловей - Тополи, Красный Хутор - Казачья Лопань, Выстрел - Лантратовка", - сообщила компания.

Вместе с тем, РЖД открывают горячую линию для оперативной поддержки грузоотправителей и координации всех звеньев транспортных цепочек (8-800-775-40-12).

"Компания предпримет все возможные меры по обеспечению транспортного обслуживания в полном объеме", - говорится в сообщении холдинга.

Президент России Владимир Путин в телевизионном обращении утром в четверг объявил о начале специальной военной операции Вооруженных сил РФ в Донбассе.

РЖД Украина

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