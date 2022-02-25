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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 21:44

Прекращены переговоры о присоединении России к ОЭСР

Москва. 25 февраля. INTERFAX.RU - Окончательно прекращены переговоры о присоединении России к Организации экономического сотрудничества и развития, которые с 2014 года находились в статусе приостановленных. Об этом говорится в пресс-релизе ОЭСР.

Причиной этого решения организация назвала "полномасштабную агрессию России против Украины".

ОЭСР пообещала сделать и другие шаги по пересмотру отношений с Россией. В частности, будет закрыт московский офис организации, Россия перестанет получать приглашения на министерские встречи ОЭСР.

Хроника 24 – 25 февраля 2022 годаВоенная операция на Украине
ОЭСР Украина

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