Прекращены переговоры о присоединении России к ОЭСР

Москва. 25 февраля. INTERFAX.RU - Окончательно прекращены переговоры о присоединении России к Организации экономического сотрудничества и развития, которые с 2014 года находились в статусе приостановленных. Об этом говорится в пресс-релизе ОЭСР.

Причиной этого решения организация назвала "полномасштабную агрессию России против Украины".

ОЭСР пообещала сделать и другие шаги по пересмотру отношений с Россией. В частности, будет закрыт московский офис организации, Россия перестанет получать приглашения на министерские встречи ОЭСР.