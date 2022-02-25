Судья от России в ЕСПЧ продолжит работу и после приостановки членства в СЕ

Москва. 25 февраля. INTERFAX.RU - Решение о приостановке членства России в Совете Европы не означает прекращение рассмотрения в ЕСПЧ исков, поданных против российского государства, говорится в заявлении Совета Европы.

"Судья, избранный от России в ЕСПЧ, останется членом суда, - объяснили в организации. - Приостановка членства - не финальное, а временное решение, каналы для связи (с Россией - ИФ) остаются открытыми".

"Принятое сегодня решение означает, что Россия остается членом СЕ и участником важных конвенций этой организации. В частности - Европейской конвенции по правам человека", - , - говорится в документе.

Ранее вице-спикер Госдумы, глава российской делегации в Парламентской ассамблее Совета Европы Петр Толстой заявил, что комитет министров Совета Европы отказался от сотрудничества с Россией, приостановив членство нашей страны в этой организации.

"Россия останется самой большой европейской страной, без которой никакой Совет Европы просто невозможен и не нужен. Потому что в нем не будет правды", - сказал депутат.

"В санкционном раже готовы разрушить старейшую общеевропейскую организацию", - прокомментировал "Интерфаксу" это решение заявил замглавы МИД России Александр Грушко.

Первый зампред комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров заявил, что Москва рассмотрит возможность возвращения к работе в Парламентской ассамблее Совета Европы, если организация будет готова к конструктивному сотрудничеству.

"А если будет сплошная конфронтация, как это было два или три года назад, когда мы временно уходили из ПАСЕ, - наверное, смысла нет. Нас народ наш может не понять", - добавил сенатор, но назвал участие в работе ПАСЕ второстепенным вопросом на данный момент.

Главным вопросом собеседник агентства назвал "успешное завершение специальной военной операции по демилитаризации Украины". "А все остальное - это вторично", - сказал Джабаров.

Однако сенатор добавил, что Россия вправе потребовать назад уплаченный в Совет Европы ежегодный взнос в размере 32,5 тысячи евро.

"Если по-порядочному, то обычно возвращают деньги за неоказанную услугу членства. Посмотрим, вернут нам, не вернут. Думаю, брать-то с удовольствием, а возвращать - будут проблемы какие-то. Потому что взносы выплачиваются в начале года", - сказал он.

Формально Россию из Совета Европы не исключили, а только приостановили членство, но "в приличном обществе - надо вернуть денежку", отметил Джабаров.