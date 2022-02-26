S&P понизило кредитные рейтинги России и Украины

Москва. 26 февраля. INTERFAX.RU - Международное рейтинговое агентство S&P Global Ratings понизило долгосрочный кредитный рейтинг России в иностранной валюте с "BBB-" до "BB+", говорится в пресс-релизе агентства.

Таким образом, рейтинг России перемещен в категорию спекулятивных.

Долгосрочный рейтинг в национальной валюте ухудшен с "BBB" до "BBB-". Краткосрочный рейтинг РФ в иностранной валюте понижен с "A-3" до "B", в национальной валюте - c "A-2" до "A-3".

Кроме того, S&P поместило рейтинги России на пересмотр с негативным прогнозом.

Долгосрочные кредитные рейтинги Украины в иностранной и национальной валюте понижены с "B" до "B-". S&P подтвердило краткосрочные рейтинги Украины на уровне "B" и понизило долгосрочный рейтинг по национальной шкале с "uaA" до "uaBBB-".

Рейтинги Украины также помещены на пересмотр с возможностью понижения.