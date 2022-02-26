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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 09:52

Минфин заявил об устойчивости РФ, несмотря на лишение инвестиционного рейтинга S&P

Москва. 26 февраля. INTERFAX.RU - Понижение кредитного рейтинга РФ агентством S&P с "ВВВ-" до "BB+" с негативным прогнозом и решение Moody's поставить рейтинг на пересмотр с возможностью понижения связаны с геополитическими факторами, заявил российский Минфин.

После решения S&P Россия лишилась суверенного рейтинга инвестиционного уровня. По шкале Moody's рейтинг РФ находится в одном шаге от не инвестиционного уровня.

Минфин заявил, что, несмотря на решения рейтинговых агентств, "финансовая устойчивость сохраняется, в том числе благодаря накопленным резервам в сочетании с низким уровнем государственного долга РФ".

"Действия, предпринятые Минфином России и Центральным банком, позволили оперативно стабилизировать ситуацию на финансовых рынках. Министерство и дальше будет придерживаться ответственной финансовой и бюджетной политики", - сказано в заявлении.

Минфин РФ S&P

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