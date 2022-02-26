Bloomberg сообщил о возможных санкциях США в отношении Банка России

Москва. 26 февраля. INTERFAX.RU - США обдумывают санкции в отношении Центрального банка России из-за ситуации вокруг Украины. Об этом сообщило в субботу агентство Bloomberg со ссылкой на осведомленные источники.

"Окончательное решение еще не принято, и как продвигаются дискуссии, неясно", - говорится в сообщении.

"Вопрос о возможных санкциях в отношении Центрального банка России возник в конце января", - сказал агентству один из источников.