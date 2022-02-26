Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 17:16

Bloomberg сообщил о возможных санкциях США в отношении Банка России

Москва. 26 февраля. INTERFAX.RU - США обдумывают санкции в отношении Центрального банка России из-за ситуации вокруг Украины. Об этом сообщило в субботу агентство Bloomberg со ссылкой на осведомленные источники.

"Окончательное решение еще не принято, и как продвигаются дискуссии, неясно", - говорится в сообщении.

"Вопрос о возможных санкциях в отношении Центрального банка России возник в конце января", - сказал агентству один из источников.

США ЦБ РФ

Новости
Военная операция на Украине

Глава МИД Украины сообщил о начале подготовки решения об отключении банков РФ от SWIFT

Медведев не исключил национализации имущества лиц с регистрацией в США и странах ЕС

Казначейство Великобритании дало ВТБ месяц на сворачивание операций

Казначейство Великобритании дало ВТБ месяц на сворачивание операций

S&P понизило кредитные рейтинги России и Украины

Военная операция на Украине

Fitch понизило долгосрочные рейтинги Украины до "CCC" с "B"

Moody's поместило рейтинги России и Украины на пересмотр с возможностью понижения

Военная операция на Украине

Украина запросила экстренное финансирование у МВФ

Украина запросила экстренное финансирование у МВФ
Военная операция на Украине

Аэрофлот приостановил рейсы в Чехию и Польшу до 28 марта

"Дочка" Сбербанка в Чехии остановила работу отделений после нападений

Запасы газа в хранилищах Европы упали ниже 30% от проектной вместимости

 
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });