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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 21:55

США и союзники объявили о создании группы для реализации санкций против РФ

Москва. 27 февраля. INTERFAX.RU - США, ЕС, Франция, Германия, Италия, Британия и Канада на следующей неделе создадут совместную группу по контролю над реализацией финансовых санкций, введенных ими против России, говорится в совместном заявлении этих стран, опубликованном Белым домом.

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"Мы обязуемся создать на следующей неделе трансатлантическую целевую группу, которая обеспечит эффективное осуществление наших финансовых санкций путем выявления и замораживания активов лиц и компаний, подпадающих под санкции, которые существуют в пределах нашей юрисдикции", - говорится в заявлении.

Кроме того, в нем указывается, что подписанты заявления намерены расширить санкционный список за счет "российских чиновников и представителей элиты, близких к российскому правительству".

Они также планируют "привлекать другие правительства к работе над выявлением и пресечением перемещения доходов, полученных незаконным путем", чтобы лишить попавших под санкции лиц и компаний возможности скрывать свои активы по всему миру.

Подписанты заявления также подчеркнули, что будут "усиливать координацию действий против дезинформации и других форм гибридной войны".

Подписавшие заявление страны подтвердили ранее распространенную информацию о том, что они договорились об удалении отдельных российских банков из системы SWIFT, введении таких ограничительные меры против ЦБ России, которые не позволят ему использовать свои международные резервы для ослабления введенных санкций, принятии мер по ограничению выдачи так называемых "золотых паспортов" людям и организациям, которые способствуют "вредной деятельности российского правительства".

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