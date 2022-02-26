Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 21:55

НСПК пояснила, как будут работать карты Mastercard и Visa "санкционных" банков РФ

Москва. 26 февраля. INTERFAX.RU - Национальная система платежных карт (НСПК) обеспечит работу карт Visa и Mastercard, выпущенных банками под санкциями, на территории России, при этом Apple Pay и Google Pay для них будут недоступны, сообщили в субботу "Интерфаксу" в пресс-службе компании.

"Ожидаемо, что по картам международных платежных систем, выпущенным банками, попавшими под санкции (ВТБ, БМ-Банк, Саровбизнесбанк, Открытие, Совкомбанк, Новикомбанк, РГС Банк), будут недоступны операции с помощью Apple Pay, Google Pay. Но все операции по оплате покупок и услуг, в том числе в интернет-магазинах, доступны клиентам, как обычно, с помощью банковской карты - по контактной или бесконтактной технологии", - сообщили в НСПК.

Держатели карт этих банков не смогут расплачиваться ими за границей, отмечает пресс-служба.

Ранее международная платежная система Mactercard разослала уведомления банкам, попавшими под блокирующие санкции США, о приостановке их участия в системе, сообщили СМИ со ссылкой на источники на платежном рынке.

США в минувший четверг ввели блокирующие санкции против ВТБ, банка "Открытие", Совкомбанка и Новикомбанка, в отношении Сбербанка введены санкции по корреспондентским и платежным счетам (correspondent and payable-through account sanctions). В начале недели под ограничительные меры США и ЕС попали Промсвязьбанк и АБ "Россия".

НСПК

Новости
Военная операция на Украине

Глава МИД Украины сообщил о начале подготовки решения об отключении банков РФ от SWIFT

Медведев не исключил национализации имущества лиц с регистрацией в США и странах ЕС

Казначейство Великобритании дало ВТБ месяц на сворачивание операций

Казначейство Великобритании дало ВТБ месяц на сворачивание операций

S&P понизило кредитные рейтинги России и Украины

Военная операция на Украине

Fitch понизило долгосрочные рейтинги Украины до "CCC" с "B"

Moody's поместило рейтинги России и Украины на пересмотр с возможностью понижения

Военная операция на Украине

Украина запросила экстренное финансирование у МВФ

Украина запросила экстренное финансирование у МВФ
Военная операция на Украине

Аэрофлот приостановил рейсы в Чехию и Польшу до 28 марта

"Дочка" Сбербанка в Чехии остановила работу отделений после нападений

Запасы газа в хранилищах Европы упали ниже 30% от проектной вместимости

 
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });