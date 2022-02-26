НСПК пояснила, как будут работать карты Mastercard и Visa "санкционных" банков РФ

Москва. 26 февраля. INTERFAX.RU - Национальная система платежных карт (НСПК) обеспечит работу карт Visa и Mastercard, выпущенных банками под санкциями, на территории России, при этом Apple Pay и Google Pay для них будут недоступны, сообщили в субботу "Интерфаксу" в пресс-службе компании.

"Ожидаемо, что по картам международных платежных систем, выпущенным банками, попавшими под санкции (ВТБ, БМ-Банк, Саровбизнесбанк, Открытие, Совкомбанк, Новикомбанк, РГС Банк), будут недоступны операции с помощью Apple Pay, Google Pay. Но все операции по оплате покупок и услуг, в том числе в интернет-магазинах, доступны клиентам, как обычно, с помощью банковской карты - по контактной или бесконтактной технологии", - сообщили в НСПК.

Держатели карт этих банков не смогут расплачиваться ими за границей, отмечает пресс-служба.

Ранее международная платежная система Mactercard разослала уведомления банкам, попавшими под блокирующие санкции США, о приостановке их участия в системе, сообщили СМИ со ссылкой на источники на платежном рынке.

США в минувший четверг ввели блокирующие санкции против ВТБ, банка "Открытие", Совкомбанка и Новикомбанка, в отношении Сбербанка введены санкции по корреспондентским и платежным счетам (correspondent and payable-through account sanctions). В начале недели под ограничительные меры США и ЕС попали Промсвязьбанк и АБ "Россия".