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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:20

Санкции против ВТБ могут помешать москвичам оплатить проезд в транспорте

Москва. 27 февраля. INTERFAX.RU - Пассажиры московского транспорта могут испытывать сложности при оплате проезда через Apple Pay, Google Pay и Samsung Pay из-за санкций против ВТБ, который оказывает услуги по организации приема карт на инфраструктуре ГУП "Московский метрополитен" и ГУП "Мосгортранс".

Об этом предупредил городской Департамент транспорта.

ВТБ в 2019 и 2020 годах выиграл конкурсы на проведение всех платежных операций в московском транспорте. В настоящее время пассажиры могут столкнуться с проблемами при оплате проезда через Apple Pay, Google Pay и Samsung Pay, к которым привязаны банковские карты Visa и Mastercard.

Оплатить проезд можно при помощи физических пластиковых карт (контактно или бесконтактно) любых банков на турникетах, в кассах и автоматах по продаже билетов. Продолжают работать и карты платежной системы "Мир". Кроме того, заплатить за проезд можно картой "Тройка", билетом "Единый", социальной картой, Face Pay или наличными.

Apple Pay, Google Pay, Samsung Рay работают для карт всех банков, кроме попавших под наиболее жесткие санкции (ВТБ, Совкомбанк, Промсвязьбанк, Новикомбанк, "Открытие").

Платежи через эти сервисы для карт, выпущенных другими банками (Сбербанк, Альфа-банк, Тинькофф банк и другие), могут не проходить, если POS-терминал (устройство оплаты) или онлайн-магазин обслуживаются одним из банков, попавших под санкции, уточнили в воскресенье в Банке России. Регулятор рекомендует на всякий случай носить с собой карту, чтобы иметь возможность расплатиться, не используя Pay-сервисы.

Ранее сервисы такси "Яндекс Go" и "Ситимобил" предупредили, что оплата через Apple Pay и Google Pay может быть недоступна.

ВТБ Москва Дептранс Московский метрополитен Мосгортранс

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