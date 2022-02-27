ЦБ РФ обнародовал новые меры по поддержке стабильности финсектора. Текст

Среди заявленных мер - безлимитные аукционы РЕПО и расширение ломбардного списка

Здание Центробанка РФ на Неглинной улице в Москве Фото: Гавриил Григоров/ТАСС

Москва. 27 февраля. INTERFAX.RU - Банк России на фоне информации о беспрецедентных санкциях в отношении российского финансового сектора, включая угрозу отключения от системы SWIFT и замораживания активов самого Центробанка, в воскресенье распространил специальное заявление.

Из конкретных мер по поддержанию финстабильности ЦБ назвал безлимитные аукционы РЕПО и расширение ломбардного списка, информации о режиме функционирования финрынка в понедельник в заявлении нет. Приводим полный текст.

"Банк России располагает необходимыми ресурсами и инструментами для поддержания финансовой стабильности и обеспечения операционной непрерывности финансового сектора.

Банк России будет непрерывно предоставлять банкам наличную и безналичную ликвидность в рублях. Аукцион РЕПО "тонкой настройки" в понедельник будет проведен на безлимитной основе, с полным удовлетворением всех поступивших от банков заявок. Для максимального покрытия возможной потребности банков в текущей ликвидности Банк России существенно расширит Ломбардный список.

Российская банковская система стабильна, имеет достаточный запас капитала и ликвидности для бесперебойного функционирования в любой ситуации. Все средства клиентов на счетах сохранены и доступны в любой момент времени.

Банковские сервисы предоставляются в обычном режиме. Банковские карты всех банков на территории России также продолжают работать нормально.

Передачу финансовых сообщений внутри страны при любом сценарии развития событий обеспечивает Система передачи финансовых сообщений (СПФС) Банка России".