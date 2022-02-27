Боррель заявил, что решение об отключении ряда банков РФ от SWIFT примут 27 февраля

Глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель Фото: EPA/Vostock-photo

Москва. 27 февраля. INTERFAX.RU - Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель заявил, что главы МИД стран ЕС на встрече в воскресенье в рамках ужесточения санкций против РФ примут решение об отключении ряда российских банков от межбанковской системы SWIFT.

"Мы примем больше жестких экономических санкций, в том числе исключение российских банков из системы SWIFT", - написал он в твиттере.

По его словам, помимо этого министры обсудят предложение использовать Европейский фонд содействия миру "для финансирования поставок летальных вооружений украинской армии".

Как ожидается, внеочередная виртуальная встреча министров иностранных дел стран ЕС начнется в воскресенье в 18:00 по местному времени (20:00 по Москве).

В ночь с субботы на воскресенье США, ЕС, Франция, Германия, Италия, Британия и Канада объявили о достигнутой договоренности отключить отдельные российские банки от системы SWIFT.