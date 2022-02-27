Боррель заявил, что решение об отключении ряда банков РФ от SWIFT примут 27 февраля
Москва. 27 февраля. INTERFAX.RU - Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель заявил, что главы МИД стран ЕС на встрече в воскресенье в рамках ужесточения санкций против РФ примут решение об отключении ряда российских банков от межбанковской системы SWIFT.
"Мы примем больше жестких экономических санкций, в том числе исключение российских банков из системы SWIFT", - написал он в твиттере.
По его словам, помимо этого министры обсудят предложение использовать Европейский фонд содействия миру "для финансирования поставок летальных вооружений украинской армии".
Как ожидается, внеочередная виртуальная встреча министров иностранных дел стран ЕС начнется в воскресенье в 18:00 по местному времени (20:00 по Москве).
В ночь с субботы на воскресенье США, ЕС, Франция, Германия, Италия, Британия и Канада объявили о достигнутой договоренности отключить отдельные российские банки от системы SWIFT.
SWIFT (Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunications) - это система передачи финансовых сообщений (платежных поручений, поручений на перевод ЦБ, справочной информации) для выполнения транзакций на рынке платежей, ценных бумаг, производных финансовых инструментов. Система объединяет более 11 тыс. финансовых учреждений в свыше 200 странах.