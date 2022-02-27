Сбербанк заверил, что все платежные сервисы работают в штатном режиме

Москва. 27 февраля. INTERFAX.RU - Сбербанк по состоянию на 27 февраля 2022 года не видит перебоев при оплате клиентами товаров и услуг как через собственные, так и партнёрские платежные сервисы. Все они работают в штатном режиме, поясняетсяв сообщении Сбербанка.

Клиенты Сбербанка могут беспрепятственно совершать операции через Apple Pay, Google Pay, Samsung Pay. Также банк не видит сбоев в работе SberPay, в том числе NFC, сервисов "Плати QR" и "Оплата взглядом".

"Сбербанк активно работает с платежными сервисами, развивая собственные и совершенствуя взаимодействие с партнерами, обеспечивая их бесперебойную работу и безопасность клиентов", - отмечается в сообщении.