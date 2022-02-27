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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 20:33

Евросоюз запретит трансляцию Russia Today, Sputnik и их филиалы

Москва. 27 февраля. INTERFAX.RU - Президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен заявляет, что Европейский союз запретит трансляцию на своей территории Russia Today, Sputnik и их филиалы.

Соответствующее заявление она сделала в воскресенье в Брюсселе.

Она пояснила: власти пошли на данный шаг для того, чтобы данные СМИ больше не смогли "распространять ложь", пытаясь внести дезинформацию и раскол в ЕС.

По ее словам, Еврокомиссия разрабатывает инструменты для их запрета.

Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель обвинил эти СМИ в "огромной дезинформационной кампании относительно Украины".

"Теперь мы примем очень важную меру(...) - мы запретим Russia Today и Sputnik", - сказал Боррель.

Украина Россия ЕС Russia Today Sputnik

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