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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 00:16

Meta ограничит доступ к аккаунтам RT и Sputnik на территории Евросоюза

Москва. 1 марта. INTERFAX.RU - Meta ограничит доступ к аккаунтам российских государственных СМИ Russia Today и Sputnik на территории Евросоюза, сообщил в твиттере вице-президент компании Ник Клегг.

По его словам, в Meta получили многочисленные обращения от правительств и Европейского союза "предпринять дальнейшие шаги в отношении российских государственных медиа".

"Учитывая исключительную природу текущей ситуации, в этот раз мы ограничим доступ к RT и Sputnik на всей территории ЕС", - написал Клегг.

Ранее президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что Европейский союз запретит трансляцию на своей территории Russia Today, Sputnik и их филиалы. Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель обвинил эти СМИ в "огромной дезинформационной кампании относительно Украины".

Военная операция на Украине. Хроника

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Последствия попадания снаряда в жилой дом в Киеве
Хроника 24 февраля – 01 марта 2022 годаВоенная операция на Украине
Meta Russia Today Sputnik Евросоюз

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