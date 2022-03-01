Meta ограничит доступ к аккаунтам RT и Sputnik на территории Евросоюза

Москва. 1 марта. INTERFAX.RU - Meta ограничит доступ к аккаунтам российских государственных СМИ Russia Today и Sputnik на территории Евросоюза, сообщил в твиттере вице-президент компании Ник Клегг.

По его словам, в Meta получили многочисленные обращения от правительств и Европейского союза "предпринять дальнейшие шаги в отношении российских государственных медиа".

"Учитывая исключительную природу текущей ситуации, в этот раз мы ограничим доступ к RT и Sputnik на всей территории ЕС", - написал Клегг.

Ранее президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что Европейский союз запретит трансляцию на своей территории Russia Today, Sputnik и их филиалы. Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель обвинил эти СМИ в "огромной дезинформационной кампании относительно Украины".