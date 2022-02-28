Berkshire Hathaway в 2021 году удвоила чистую прибыль до рекордных $90 млрд

Москва. 28 февраля. INTERFAX.RU - Berkshire Hathaway, инвестиционная компания американского миллиардера Уоррена Баффета, по итогам 2021 года увеличила чистую прибыль более чем вдвое - до рекордных $89,8 млрд, сообщается в пресс-релизе.

Инвестиционный доход составил $62,34 млрд по сравнению с $31,6 млрд в 2020 году.

Операционная прибыль, которую Баффет называет более показательной для компании и которая не учитывает доходы/потери от инвестиций и деривативов, увеличилась на четверть - до $27,5 млрд.

Выручка выросла на 12,5% и достигла $276,094 млрд. Доход подразделения, которое включает железнодорожный, энергетический и коммунальный бизнес, поднялась на 15,2% - до $48,12 млрд. Объем премий, собранных страховым подразделением, повысился на 9,6%, составив $69,5 млрд.

Berkshire за прошлый год выкупила собственные акции на рекордную сумму $27 млрд против $24,7 млрд в 2020 году.

В четвертом квартале инвестфирма повысила чистую прибыль на 11% - до $39,65 млрд против $35,84 млрд за аналогичный период годом ранее. Прибыль в расчете на акцию класса "A" достигла $26,69 тыс. по сравнению с $23,015 тыс.

Операционная прибыль подскочила на 45% и достигла $7,29 млрд.

Общий объем активов компании на конец 2021 года составлял $958,784 млрд по сравнению с $873,729 млрд годом ранее.

В том числе портфель акций, принадлежащих инвесткомпании, оценивался в $350,72 млрд против $281,17 млрд в конце 2020 года. Почти 73% этой суммы вложено в бумаги четырех компаний: American Express ($24,8 млрд), Apple ($161,2 млрд), Bank of America ($46 млрд) и Coca-Cola ($23,7 млрд). На 31 декабря 2020 года совокупная доля этих компаний в портфеле Berkshire составляла около 68%.

Акции класса "А" Berkshire за последний год подорожали на 31,5%, в то время как фондовый индекс Standard & Poor's 500 прибавил 15%. На закрытие торгов в пятницу они стоили $479,345 тыс.