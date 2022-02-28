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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 05:09

ЕС запретил листинг бумаг госкомпаний из России

Москва. 28 февраля. INTERFAX.RU - Евросоюз в рамках второго пакета санкций для России запретил листинг ценных бумаг российских госкомпаний на своих биржах, а также расширил ограничения на привлечение долга в евро.

Согласно документу, опубликованному в Официальном журнале ЕС, запрещен листинг и оказание услуг на торговых площадках Евросоюза для ценных бумаг, выпущенных госкомпаниями из РФ. Также европейским депозитариям запрещено оказывать любые услуги с бумагами, выпущенными после 12 апреля, физическим и юридическим лицам из РФ.

Кроме того, Евросоюз расширил список компаний и банков, которые не смогут привлекать в ЕС средства за счет размещения новых долговых обязательств и акций. В частности, под ограничения подпали Альфа-банк, РЖД и "Совкомфлот".

ЕС запретил прямо или косвенно покупать, продавать, предоставлять инвестиционные услуги или участвовать в подготовке выпусков ценных бумаг и инструментов денежного рынка, выпущенных этими эмитентами после 12 апреля.

Ранее на прошлой неделе США ввели новые санкции на привлечение российскими компаниями долгового и акционерного финансирования от американских инвесторов. В американский список, как и в список ЕС, попали Альфа-банк, РЖД и "Совкомфлот". Однако в списке Евросоюза нет ограничений на покупку новых долговых бумаг "Газпрома" - одного из самых активных российских заемщиков на международных рынках капитала, в то время как США ввели запрет на покупку нового долга российской газовой монополии.

ЕС Россия Украина

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