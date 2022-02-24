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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 20:26

США вводят санкции против Сбербанка, ВТБ, Совкомбанка и "Открытия"

Ограничительные меры также коснутся "Газпрома", "Ростелекома", "РусГидро", "АЛРОСА", "Совкомфлота" и РЖД

США вводят санкции против Сбербанка, ВТБ, Совкомбанка и "Открытия"
Фото: EPA/Vostock-photo

Москва. 24 февраля. INTERFAX.RU - Новые санкции США коснутся Сбербанка, ВТБ, Совкомбанка и банка "Открытие", сообщает министерство финансов США.

OFAС, подразделение Минфина США, отвечающее за правоприменение в области санкций, предписало американским банкам к 26 марта закрыть корреспондентские счета Сбербанка и его "дочек". Начиная с этой даты американские финансовые организации не имеют права проводить транзакции с участием Сбербанка, сказано в сообщении Минфина США, посвященного санкциям против РФ.

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Санкции против Сбербанка обозначены как Correspondent and Payable-Through Account Sanctions, в отличие от санкций против ВТБ, они не названы блокирующими.

Банк "Открытие", Совкомбанк и Новикомбанк попали под блокирующие санкции, следует из сообщения.

У Сбербанка по состоянию на прошлый год корсчета, помимо собственных дочерних банков, были открыты в Canadian Imperial Bank of Commerce, UBS Switzerland, Nordea Danmark, Deutsche Bank AG, Commerzbank AG, ING Belgium, J.P. Morgan AG, HSBC Bank plc, Bank of New York Mellon, Bank of America N.A. (Hong Kong Branch), Mizuho Bank, DNB Bank ASA, National Commercial Bank (Саудовская Аравия), Nordea Bank AB, Oversea-Chinese Banking Corporation (Сингапур), Denizbank A.S. (Турция), Bank of New York Mellon (Лондон) и JPMorgan Chase.

Кроме того, США наложили новые запреты на привлечение российскими компаниями долгового и акционерного финансирования от американских инвесторов. Инвесторам из США запрещено покупать новые долговые обязательства и новые акции "Газпрома", "Ростелекома", "РусГидро", "АЛРОСА", "Совкомфлота", РЖД, а также Альфа-банка и Московского кредитного банка. Запрет распространяется на долговые обязательства со сроком обращения более 14 дней.

США Сбербанк ВТБ Открытие Совкомбанк

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