Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 08:49

Банки РФ распустят буфер капитала по потребкредитам и ипотеке на 733 млрд руб.

Москва. 28 февраля. INTERFAX.RU - ЦБ с 28 февраля разрешил банкам распустить накопленный макропруденциальный буфер капитала по необеспеченным потребительским и ипотечным кредитам в рублях и иностранной валюте, говорится в сообщении регулятора.

На 1 февраля он составлял 733 млрд рублей. Срок действия меры - бессрочно.

Уровень надбавок к коэффициентам риска по новым требованиям при необходимости будет пересмотрен позднее.

ЦБ РФ

Новости

Казахстанцы жалуются на недоступность некоторых операций с иностранной валютой

Суверенный фонд Норвегии продаст российские активы на сумму более $3 млрд

Equinor прекратит инвестиции в Россию и выйдет из совместных предприятий

Нефть резко подорожала на новых санкциях Запада против РФ

Нефть резко подорожала на новых санкциях Запада против РФ
Военная операция на Украине

ЕС запретил листинг бумаг госкомпаний из России

Военная операция на Украине

ЕС утвердил решение о замораживании активов ЦБ РФ

ЕС утвердил решение о замораживании активов ЦБ РФ

Запасы в хранилищах ЕС упали ниже 30%

Евросоюз запретит трансляцию Russia Today, Sputnik и их филиалы

Военная операция на Украине

В ЕС подтвердили намерение заморозить активы ЦБ и ограничить доступ к SWIFT

Военная операция на Украине

BP решила выйти из капитала "Роснефти"

BP решила выйти из капитала "Роснефти"
 
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });