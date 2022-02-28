Банки РФ распустят буфер капитала по потребкредитам и ипотеке на 733 млрд руб.

Москва. 28 февраля. INTERFAX.RU - ЦБ с 28 февраля разрешил банкам распустить накопленный макропруденциальный буфер капитала по необеспеченным потребительским и ипотечным кредитам в рублях и иностранной валюте, говорится в сообщении регулятора.

На 1 февраля он составлял 733 млрд рублей. Срок действия меры - бессрочно.

Уровень надбавок к коэффициентам риска по новым требованиям при необходимости будет пересмотрен позднее.