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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:56

ЦБ РФ скорректирует надбавки к коэффициентам риска по потребкредитам и ипотеке

Москва. 28 февраля. INTERFAX.RU - ЦБ РФ скорректирует надбавки к коэффициентам риска по потребительским кредитам и ипотеке, оставив их только для наиболее рискованных ссуд, сообщила председатель Банка России Эльвира Набиуллина по итогам внеочередного заседания совета директоров.

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"В текущей ситуации важно сохранять возможности для кредитования и граждан, и бизнеса. Банки традиционно становятся консервативными в условиях кризиса и замедляют кредитование. Поэтому мы уже предоставили банкам гибкость, временно приостановив действие ограничения на полную стоимость потребительского кредита. Также Банк России в ближайшее время скорректирует макропруденцильные надбавки по необеспеченным кредитам и по ипотеке, оставив надбавки только по наиболее рискованным кредитам с наибольшим уровнем ПСК, с высоким показателем долговой нагрузки, а в ипотеке - с высоким LTV. По остальным кредитам надбавки планируется отменить, чтобы поддержать доступность кредитования", - заявила она.

ЦБ с 28 февраля разрешил банкам распустить накопленный макропруденциальный буфер капитала по необеспеченным потребительским кредитам и ипотечным кредитам в рублях и иностранной валюте. На 1 февраля он составлял 733 млрд рублей. Срок действия меры - бессрочно.

ЦБ РФ Эльвира Набиуллина

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