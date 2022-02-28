Суверенный фонд Норвегии продаст российские активы на сумму более $3 млрд

Москва. 28 февраля. INTERFAX.RU - Государственный пенсионный фонд Норвегии (он же Нефтяной фонд) принял решение продать все свои российские активы в поддержку Украины.

Как следует из заявления норвежского правительства, подразделение центробанка страны, отвечающее за управление госфондом - Norges Bank Investment Management (NBIM) - должно незамедлительно заморозить все новые инвестиции в РФ и приступить к продаже уже имеющихся активов.

"Российское нападение на Украину поставило под угрозу безопасность в Европе так, как мы не видели этого со времен Второй мировой войны. Это бросает вызов нашим ценностям, нормам и принципам, на которых основываются демократические общества", - заявил премьер-министр Норвегии Йонас Гар Стёре.

Между тем на прошлой неделе главный исполнительный директор NBIM Николай Танген намекнул на то, что, по его мнению, распродажа российских активов на данный момент является плохой идеей.

"Московская биржа в последние дни заметно упала, и если мы продадим свои активы сейчас, российские олигархи смогут купить их по дешевой цене", - заявил Танген в интервью местному СМИ.

Согласно отчетности фонда по итогам 2020 года (за 2021 год она пока не опубликована), у него на тот момент были доли почти в 50 российских компаниях суммарной стоимостью около $2,5 млрд. В их числе - "АЛРОСА", банк "Санкт-Петербург", Газпром, EN+, Etalon Group, Globaltrans Investment, группа ЛСР, "Россети Центр", "ЛУКОЙЛ", "Лента", MD Medical Group, "Магнит", Сбербанк, "Соллерс", АФК "Система", TCS Group, X5 Retail Group и другие. Также на конец 2020 года в портфеле фонда были ОФЗ на сумму порядка $0,8 млрд (примерно втрое меньше чем на пике, в 2013 году). Всего на долю российских активов под управлением фонда, который является самым большим фондом национального благосостояния в мире, приходится 0,2% от всех активов.