Производители стройматериалов запланировали повысить цены на 30%

Москва. 28 февраля. INTERFAX.RU - Производители строительных материалов приостановили отгрузку застройщикам и DIY-ритейлерам перед повышением цен на продукцию с марта на 30%, пишет "Коммерсантъ" со ссылкой на источники на рынке.

По их словам, отгрузки стройматериалов дистрибуторам приостановлены. Перебои с поставками коснулись застройщиков жилья и продавцов товаров для дома и ремонта.

Как пишет газета, отгрузки приостановили "Технониколь" (производитель кровельных, гидроизоляционных и теплоизоляционных материалов) и производители металлопродукции ОМК, "Металлсервис" и ММК. Представители компаний на запросы издания не ответили.

В ГК ФСК заявили, что получили уведомления о трудностях с поставками материалов и оборудования от швейцарской ABB и французской "Шнейдер Электрик" (энергомашиностроительные компании). Европейские поставщики электроники для строительства уведомили Acons Group пока о временной приостановке сотрудничества. В ГК "Гранель" говорят, что получили сообщения о приостановке отгрузок даже по действующим договорам.

Многие поставщики строительной продукции до 1 марта просто приостановили выставление счетов, так как намерены поднять цены, объяснили опрошенные изданием эксперты. Один из дистрибуторов стройматериалов уточнил, что производители оповестили о 20-30-процентном росте.

В основном подорожают импортные товары и оборудование из импортных комплектующих, предупреждает газета. По оценкам спикеров, это серьезно ударит по первичному рынку высокобюджетного жилья, где используется до 40% импортных материалов, при строительстве массового жилья валютная зависимость составляет 20-25%.

На внутреннем рынке цена стройматериалов тоже не останется на прежнем уровне. В любом случае застройщики будут вынуждены пересматривать сметы и финансовые модели проектов, что может привести к значительному росту цен на квартиры в новостройках, предупредил "Коммерсантъ".