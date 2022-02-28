Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 10:40

Производители стройматериалов запланировали повысить цены на 30%

Москва. 28 февраля. INTERFAX.RU - Производители строительных материалов приостановили отгрузку застройщикам и DIY-ритейлерам перед повышением цен на продукцию с марта на 30%, пишет "Коммерсантъ" со ссылкой на источники на рынке.

По их словам, отгрузки стройматериалов дистрибуторам приостановлены. Перебои с поставками коснулись застройщиков жилья и продавцов товаров для дома и ремонта.

Как пишет газета, отгрузки приостановили "Технониколь" (производитель кровельных, гидроизоляционных и теплоизоляционных материалов) и производители металлопродукции ОМК, "Металлсервис" и ММК. Представители компаний на запросы издания не ответили.

В ГК ФСК заявили, что получили уведомления о трудностях с поставками материалов и оборудования от швейцарской ABB и французской "Шнейдер Электрик" (энергомашиностроительные компании). Европейские поставщики электроники для строительства уведомили Acons Group пока о временной приостановке сотрудничества. В ГК "Гранель" говорят, что получили сообщения о приостановке отгрузок даже по действующим договорам.

Многие поставщики строительной продукции до 1 марта просто приостановили выставление счетов, так как намерены поднять цены, объяснили опрошенные изданием эксперты. Один из дистрибуторов стройматериалов уточнил, что производители оповестили о 20-30-процентном росте.

В основном подорожают импортные товары и оборудование из импортных комплектующих, предупреждает газета. По оценкам спикеров, это серьезно ударит по первичному рынку высокобюджетного жилья, где используется до 40% импортных материалов, при строительстве массового жилья валютная зависимость составляет 20-25%.

На внутреннем рынке цена стройматериалов тоже не останется на прежнем уровне. В любом случае застройщики будут вынуждены пересматривать сметы и финансовые модели проектов, что может привести к значительному росту цен на квартиры в новостройках, предупредил "Коммерсантъ".

Гранель ФСК ММК Технониколь ОМК

Новости по теме

Новости

Доллар и евро достигли исторических максимумов и уперлись в верхние планки биржи

Доллар и евро достигли исторических максимумов и уперлись в верхние планки биржи

С 28 февраля экспортеров обяжут продавать валюту в размере 80% от выручки

ЦБ РФ экстренно повысил ключевую ставку до 20%

ЦБ РФ экстренно повысил ключевую ставку до 20%
Военная операция на Украине

Московское метро усилит кассы из-за ожидаемых сбоев с оплатой проезда гаджетами

Казахстанцы жалуются на недоступность некоторых операций с иностранной валютой

Суверенный фонд Норвегии продаст российские активы на сумму более $3 млрд

Суверенный фонд Норвегии продаст российские активы на сумму более $3 млрд
Военная операция на Украине

Equinor прекратит инвестиции в Россию и выйдет из совместных предприятий

Нефть резко подорожала на новых санкциях Запада против РФ

Нефть резко подорожала на новых санкциях Запада против РФ

Банки РФ распустят буфер капитала по потребкредитам и ипотеке на 733 млрд руб.

Военная операция на Украине

ЕС запретил листинг бумаг госкомпаний из России

 
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });