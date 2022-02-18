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Производители в РФ стали уменьшать объем упаковки продуктов ради сдерживания цен

Москва. 18 февраля. INTERFAX.RU - Производители продуктов в РФ уменьшают размер упаковки товаров, сохраняя их прежнюю стоимость, к этому компании подталкивают рост издержек и чувствительность потребителей к ценам, пишет в пятницу "Коммерсантъ" со ссылкой на источник в одной из розничных сетей.

По словам собеседника издания, у Nestle в ассортименте появился шоколад "Россия" весом 82 грамма (ранее вес составлял 85 граммов). Объем питьевых йогуртов "Активиа" от Danone уменьшился с 270 г до 260 г. "Макфа" ввела макаронные изделия в упаковке 400 г вместо привычных 450, а Heineken стал предлагать пиво в банке объемом 0,43 литра, рассказал источник. Также снизила объем упаковки некоторых продуктов и компания Mars, заявил он.

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В сети "Верный" подтвердили, что в январе Nestle уменьшила вес некоторых позиций шоколадных батончиков Nesquik (на 10 г, до 90 г). Об изменении объема упаковки также сообщали Danone и другие производители молочных продуктов, заявили в "Верном". В сети отметили, что при сокращении размера упаковки цена для потребителя остается прежней. "Так производители сдерживают цены в условиях роста себестоимости", - пишет газета.

В "Верном" также отметили, что снижение объема упаковки не приводит к уменьшению спроса. В "Ленте" не фиксируют случаев сокращения объемов продуктов в последнее время. В X5 Group, "Магните" и Auchan на вопросы издания не ответили.

В Heineken сокращение объема пивной банки назвали вынужденной мерой, которая позволяет не повышать цену на продукт "в условиях роста издержек и ограниченности покупательской способности населения". В пивоваренной компании AB InBev Efes в свою очередь отметили, что ситуация осложняется из-за дефицита алюминия на глобальном рынке и роста средней стоимости 1 литра пива к прошлому году.

Исполнительный директор Ассоциации производителей фирменных торговых марок "Русбренд" Алексей Поповичев заявил, что даже снижение веса одного наименования продукта на 5-10 граммов с учетом больших масштабов производства позволяет оптимизировать издержки, а для покупателей этот процесс может быть не очень заметен, в отличие от роста цен в рознице.

Nestle Danone Mars Верный Heineken

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