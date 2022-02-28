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ЦБ РФ экстренно повысил ключевую ставку до 20%

ЦБ РФ экстренно повысил ключевую ставку до 20%
Фото: Евгений Разумный/Ведомости/ТАСС

Москва. 28 февраля. INTERFAX.RU - Совет директоров ЦБ РФ в понедельник принял решение о повышении ключевой ставки сразу до 20%, говорится в сообщении регулятора.

11 февраля ключевая ставка была поднята на 100 базисных пунктов, до 9,5% годовых.

ЦБ обращает внимание на кардинальное изменение внешних условий. "Повышение ключевой ставки позволит обеспечить увеличение депозитных ставок до уровней, необходимых чтобы компенсировать возросшие девальвационные и инфляционные риски. Это позволит поддержать финансовую и ценовую стабильность и защитить сбережения граждан от обесценения", - полагает Банк России.

Дальнейшие решения по ключевой ставке ЦБ будет принимать исходя из оценки рисков со стороны внешних и внутренних условий и реакции на них финансовых рынков и с учетом фактической и ожидаемой динамики инфляции относительно цели, развития экономики на прогнозном горизонте.

Председатель Банка России выступит с заявлением по итогам внеочередного заседания совета директоров в 16:00.

ЦБ РФ

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