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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 10:40

С 28 февраля экспортеров обяжут продавать валюту в размере 80% от выручки

Москва. 28 февраля. INTERFAX.RU - По предложениям Минфина и Банка России 28 февраля будет принято решение - ввести с этого же дня для резидентов - участников внешнеэкономической деятельности обязательной продажи иностранной валюты в размере 80% выручки, причитающейся резидентам в рамках всех внешнеторговых договоров.

Об этом сообщил Минфин.

Это решение принято на фоне введения против России жестких экономических санкций за военную операцию на Украине.

По оценкам аналитиков "ВТБ Капитала", при текущих ценах на основные статьи российского экспорта выручка за 2022 г по товарам составит порядка $600 млрд, по услугам - $50 млрд. Таким образом, исходя из предположений, что мера будет действовать все оставшиеся в этом году 10 месяцев, и норматива в 80%, можно предположить, что сумма обязательной продажи валютной выручки в 2022 г превысит $400 млрд.

ЦБ только за первый день интервенций, 24 февраля, продал валюту на 84,8 млрд рублей, то есть примерно на $1 млрд.

Минфин Банк России Украина ВТБ Капитал

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