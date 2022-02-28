Сбербанк открыл резервную линию дочерним банкам в Белоруссии и Казахстане

Москва. 28 февраля. INTERFAX.RU - Сбербанк России сообщил, что открыл дополнительную резервную линию для своих дочерних банков в Белоруссии и Казахстане, окажет им всю необходимую поддержку, если это потребуется.

По сведениям Сбера, его белорусская и казахстанская "дочки" продолжают работать в штатном режиме.

"Сбербанк обладает всеми необходимыми ресурсами, опытом и экспертизой для успешной работы в сложившихся условиях", - подчеркивает кредитная организация.

Сбербанк 24 февраля попал под санкции США в связи с военной операцией России на Украине. Это санкции по корреспондентским и платежным счетам (correspondent and payable-through account sanctions), они не являются блокирующими.

28 февраля Сбер предупредил, что не может помочь ликвидностью своей "дочке" в Чехии.