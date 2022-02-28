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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 00:04

Сбербанк не поможет ликвидностью чешской "дочке", столкнувшейся с оттоком вкладов

Москва. 28 февраля. INTERFAX.RU - Сбербанк не сможет помочь ликвидностью своей чешской "дочке", столкнувшейся с оттоком вкладов, ее отделения в понедельник не возобновят работу, сообщила крупнейшая российская кредитная организация.

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"Филиалы банка в Чехии были закрыты в пятницу, 25 февраля, по соображениям безопасности: ранее были зафиксированы случаи нападения на сотрудников банка, была пресечена попытка устроить погром в одном из отделений. Банк также столкнулся с аномальным оттоком денежных средств клиентов. В силу предписания Центрального банка России Сбербанк России не сможет осуществить поставку ликвидности в дочерний банк", - говорится в релизе.

Клиентам чешского банка продолжают быть доступны ограниченные операции по картам и интернет-банкинг.

"Банк тесно сотрудничает со своим акционером и Национальным банком Чехии, чтобы разрешить ситуацию. При этом Национальный банк Чехии в финансовой поддержке Сбербанку Чехия отказал", - говорится в релизе.

В конце недели, как сообщалось, Sberbank Czech Republic снизил лимит платежей по картам для одного клиента до 10 тыс. чешских крон (чуть больше $450) в день.

Сбербанк в минувший четверг попал под санкции США в связи с военной операцией РФ на Украине. Это санкции по корреспондентским и платежным счетам (correspondent and payable-through account sanctions), они не являются блокирующими.

Сбербанк Чехия Россия Украина

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